Выдача ипотеки в РФ в 2020 году достигла рекордных 4,296 трлн рублей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Банки РФ в 2020 году предоставили физлицам ипотечные кредиты на 4,296 трлн рублей, что на 50,8% больше, чем в 2019 году (2,848 трлн рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, в прошлом году на 42,6% был превышен рекорд 2018 года, когда были выданы 3,013 трлн рублей ипотечных кредитов.

Количество предоставленных в 2020 году кредитов увеличилось по сравнению с 2019 годом на 34,9% (1 млн 712,7 тыс. против 1 млн 269,3 тыс.). Этот показатель также стал новым годовым рекордом (прежний был зарегистрирован в 2018 году - 1,472 млн).

Задолженность по приобретенным кредитными организациями правам требования по ипотечным жилищным кредитам на 1 января 2021 года составляла 219,1 млрд рублей.

Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов в 2020 году увеличился на 1 трлн 594,8 млрд рублей, или на 21,3%, до 9 трлн 86,3 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам за год снизилась до 7,36% в декабре 2020 года с 9% в декабре 2019 года. Исторический минимум ставки был обновлен в августе 2020 года, когда она опустилась до 7,16%, в ноябре ставка составляла 7,38%.

Банки в декабре 2020 года увеличили выдачу ипотечных кредитов по сравнению с ноябрем на 14%, до 560,1 млрд рублей с 491,3 млрд рублей, обновив рекордный уровень этого показателя (прежний рекорд был зафиксирован в октябре - 546,4 млрд рублей).

Количество предоставленных кредитов в декабре превысило ноябрьский показатель на 12,2% (211,5 тыс. против 188,5 тыс.), однако рекордное значение октября (212,3 тыс.) не было превышено.

Средний размер одного ипотечного кредита в декабре вырос до 2,648 млн рублей, что на 1,6% больше, чем в ноябре. Годовые темпы роста этого показателя снизились до 11,4% с 11,7% в ноябре. Снижение годовых темпов происходит с августа, когда они достигли 14,9%.

Объем просроченных кредитов в декабре снизился на 1,8%, до 77,5 млрд рублей, за весь 2020 год он вырос на 6,8%. Доля просроченных кредитов в совокупном ипотечном портфеле за 2020 год снизилась до 0,85% с 0,97%.