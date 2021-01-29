Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:57Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 457 552+591 520

Выдача ипотеки в РФ в 2020 году достигла рекордных 4,296 трлн рублей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Банки РФ в 2020 году предоставили физлицам ипотечные кредиты на 4,296 трлн рублей, что на 50,8% больше, чем в 2019 году (2,848 трлн рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, в прошлом году на 42,6% был превышен рекорд 2018 года, когда были выданы 3,013 трлн рублей ипотечных кредитов.

Количество предоставленных в 2020 году кредитов увеличилось по сравнению с 2019 годом на 34,9% (1 млн 712,7 тыс. против 1 млн 269,3 тыс.). Этот показатель также стал новым годовым рекордом (прежний был зарегистрирован в 2018 году - 1,472 млн).

Задолженность по приобретенным кредитными организациями правам требования по ипотечным жилищным кредитам на 1 января 2021 года составляла 219,1 млрд рублей.

Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов в 2020 году увеличился на 1 трлн 594,8 млрд рублей, или на 21,3%, до 9 трлн 86,3 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам за год снизилась до 7,36% в декабре 2020 года с 9% в декабре 2019 года. Исторический минимум ставки был обновлен в августе 2020 года, когда она опустилась до 7,16%, в ноябре ставка составляла 7,38%.

Банки в декабре 2020 года увеличили выдачу ипотечных кредитов по сравнению с ноябрем на 14%, до 560,1 млрд рублей с 491,3 млрд рублей, обновив рекордный уровень этого показателя (прежний рекорд был зафиксирован в октябре - 546,4 млрд рублей).

Количество предоставленных кредитов в декабре превысило ноябрьский показатель на 12,2% (211,5 тыс. против 188,5 тыс.), однако рекордное значение октября (212,3 тыс.) не было превышено.

Средний размер одного ипотечного кредита в декабре вырос до 2,648 млн рублей, что на 1,6% больше, чем в ноябре. Годовые темпы роста этого показателя снизились до 11,4% с 11,7% в ноябре. Снижение годовых темпов происходит с августа, когда они достигли 14,9%.

Объем просроченных кредитов в декабре снизился на 1,8%, до 77,5 млрд рублей, за весь 2020 год он вырос на 6,8%. Доля просроченных кредитов в совокупном ипотечном портфеле за 2020 год снизилась до 0,85% с 0,97%.

ЦБ РФ

Новости

Серебро подорожало почти на 7% из-за инициативы пользователей Reddit

Серебро подорожало почти на 7% из-за инициативы пользователей Reddit

Украина ввела санкции против китайских акционеров "Мотор-Сич"

Утильсбор на автомобили будет повышен на 25% в I квартале 2021 года

Утильсбор на автомобили будет повышен на 25% в I квартале 2021 года

McDonald`s открыл первую точку в магазине "Пятерочка"

McDonald`s открыл первую точку в магазине "Пятерочка"

"Газпром" вышел из болгарского СП и получит 100 млн евро

Гендиректор НМГ Ольга Паскина покинет свой пост

Сбербанк попытается создать конкурента Wildberries и Ozon на базе goods.ru. Обзор

Сбербанк попытается создать конкурента Wildberries и Ozon на базе goods.ru. Обзор

Розничная торговля в России в декабре упала на 3,6%

Розничная торговля в России в декабре упала на 3,6%

Число бедных в РФ в III квартале выросло на 1,2 млн к прошлому году

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');