Минэкономразвития оценило падение ВВП РФ в феврале в 2,8%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ВВП РФ в феврале 2021 года снизился на 2,8% по сравнению с февралем 2020 года после снижения на 2,2% по уточненной оценке в январе (уточнена с 2,4%). Об этом говорится в опубликованном в пятницу обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".

Снижение ВВП РФ за январь-февраль 2021 года министерство оценило в 2,5% по сравнению с январем-февралем 2020 года.

Углубление падения в феврале Минэкономразвития объясняет календарным фактором - в феврале 2020 года было на один день больше, чем в феврале 2021 года.

"По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2021 г. ВВП снизился на 2,8% г/г (минус 2,2% г/г в январе). Сокращение ВВП в целом за январь-февраль составило 2,5% г/г. Значимое влияние на февральские показатели ВВП оказал календарный фактор, вместе с тем в ряде отраслей продолжилось улучшение динамики, несмотря на высокую базу високосного 2020 года", - говорится в обзоре министерства.