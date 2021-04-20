ВВП России в марте вырос на 0,5% впервые с начала кризиса

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2021 года ВВП России вырос на 0,5% по сравнению с мартом 2020 года после снижения на 2,5%, по уточненной оценке, в феврале (уточнена с 2,8%) и снижения на 2,2% в январе, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".

"Впервые с марта прошлого года, по нашей оценке, темпы роста ВВП в реальном выражении вышли в положительную область. Связываем это с положительной динамикой в ряде отраслей, в частности, промышленности и грузооборотом транспорта, а также в строительстве. Основными драйверами стали отрасли машиностроительного и химического комплексов", - прокомментировала динамику ВВП замруководителя министерства Полина Крючкова.

В I квартале 2021 года экономика страны сократилась на 1,3% в годовом сравнении после снижения на 1,8% в IV квартале 2020 года.

В обрабатывающей промышленности в марте динамика существенно улучшилась - выпуск увеличился на 4,2% год к году после снижения на 1,7% в годовом измерении в феврале, по итогам I квартала зафиксирован рост на 0,9% в годовом исчислении.

"Основной вклад внесли отрасли машиностроительного и химического комплексов. Также продолжился уверенный рост в легкой промышленности и деревообрабатывающем комплексе, возобновилась положительная динамика в пищевой промышленности, замедлился спад в нефтепереработке и металлургическом комплексе", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

В добывающем секторе спад в марте замедлился - до 5,6% год к году с 9% в феврале, продолжилось улучшение динамики грузооборота транспорта - в марте показатель увеличился на 3,9% (после снижения на 0,5% год к году в феврале и на 2,1% год к году в январе) "за счет железнодорожного, трубопроводного, морского и автомобильного транспорта". По итогам I квартала показатель увеличился на 0,4% в годовом измерении (после снижения на 2,2% год к году в IV квартале 2020 года).

Объем строительных работ в марте увеличился на 0,4% год к году после околонулевой динамики в январе-феврале (в целом за первый квартал - рост на 0,2%).

В сельском хозяйстве в I квартале сохранилась положительная динамика выпуска (0,4%).

В марте 2021 года показатели сектора услуг вышли в область положительных значений в годовом выражении. Объем платных услуг населению вырос на 1,4% после снижения на 5,5% в феврале. Оборот общественного питания увеличился в марте на 2,3% год к году после снижения на 9,1 % месяцем ранее.

Оборот розничной торговли в марте 2021 года снизился на 3,4% в годовом измерении "на фоне высокой базы аналогичного месяца прошлого года (когда рост показателя ускорился до 6,9% после роста на 4,9% в феврале 2020 года и достиг максимальных с 2012 года уровней)".

"В целом рост экономической активности в марте указывает на преодоление спада, вызванного пандемией", - комментирует мартовские данные директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александр Кнобель.

Вице-президент ЦСР Диана Каплинская отмечает вклад строительного сектора и машиностроения в восстановление деловой активности. "Высокий спрос населения на покупку жилья обеспечил хороший задел для застройщиков на среднесрочную перспективу. В частности, по итогам I квартала 2021 года ввод жилья вырос на 15,4% в годовом выражении. Позитивная динамика в секторе машиностроения, в свою очередь, выступает важным индикатором восстановления инвестиционного спроса в России. При сохранении этих тенденций можно будет говорить о начале поступательного восстановления деловой активности и экономики в целом", - считает эксперт.

При этом она напоминает, что "текущие оптимистичные показатели макроэкономических индикаторов во многом обусловлены низкой базой прошлого года, когда началось ужесточение антиковидных ограничений".

В 2020 году падение ВВП составило 3%.

Банк России ожидает роста ВВП в 2021 году в интервале 3-4% (прогноз будет уточнен в конце апреля), в 2022 году - в интервале 2,5-3,5%.

Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП России в 2021 году на 3,3% (прогноз от сентября, в апреле министерство планирует его также уточнить), в 2022 году - на уровне 3,4%.

Эксперты, опрошенные "Интерфаксом" в конце марта, были несколько консервативнее: в 2021 году они ожидают восстановительный рост экономики на 2,9%, а в 2022 году - рост лишь на 2,2%.