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В ЦБ РФ предложили создать конвейер поддержки компаний для будущего IPO

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - России необходимо создать конвейер поддержки растущих и перспективных компаний с последующим выходом на IPO, растить экономику только на долговом финансировании будет тяжело, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов в рамках первой стратегической сессии с представителями отрасли для выработки структуры стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

"Не так радужно все выглядит на рынке IPO. Защита инвесторов, к сожалению, не стала приоритетом государства как в публичных, так и в растущих компаниях. Действительно, макроэкономически рынок капитала не стал источником капитала для российских компаний, хотя последние IPO были достаточно успешные, но они находятся в области IT-компаний, которые реализуют новые бизнес-модели с помощью IT-технологий", - сказал он в субботу.

"Нам нужно серьезно об этом задуматься. Если мы не создадим конвейер поддержки растущих и перспективных компаний с последующим выходом на IPO, то только на долговом финансировании будет достаточно сложно растить нашу экономику. Поэтому инвестиции и капитал - ключик к ответу, откуда мы возьмем инвестиции в модернизацию экономики, в CAPEX. Это создание среды, где компании смогут расти и привлекать капитал на фондовом рынке", - отметил Швецов.

В прошлом году после большой паузы российских IPO свои акции на бирже разместили "Совкомфлот", девелопер "Самолет" и маркетплейс Ozon. В 2021 году еще одна компания с российскими корнями вышла на первичное размещение акций - это розничная сеть Fix Price.

ЦБ РФ

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