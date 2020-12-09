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Ozon по итогам IPO привлек $1,2 млрд

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Андеррайтеры IPO маркетплейса Ozon реализовали опцион на переподписку, приобретя 4,95 млн ADS компании дополнительно к базовому объему размещения в 33 млн ADS по той же цене ($30), сообщил эмитент.

Таким образом, общий объем сделки с учетом параллельного private placement в пользу основных акционеров Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok – составил $1,273 млрд. Сама компания за вычетом комиссии организаторов в $73 млн получит $1,2 млрд.

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Ozon

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