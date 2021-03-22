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Brent подешевела до $64,38 за баррель

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник на фоне обеспокоенности по поводу перспектив спроса на нефть в связи с новыми карантинными мерами в некоторых странах Европы.

По сведениям Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель готовится продлить локдаун еще на четыре недели. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в минувший четверг объявил о введении строгих ограничительных мер в 16 департаментах на месяц.

К 14:08 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,23%), до $64,38 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на $0,12 (0,2%), до $61,3 за баррель. Действие апрельского фьючерса на нефть WTI истекает с закрытием торгов в понедельник. Наиболее активно торгуемый майский контракт теряет в цене $0,09 (015%) по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, торгуясь около $61,35 за баррель.

"Трейдеры начинают беспокоиться, поскольку медленная вакцинация вызвала вопросы относительно того, как быстро пандемия может быть взята под контроль в регионе, а также в связи с тем, что европейские страны рассматривают возможность третьей волны локдаунов", - отметил сырьевой аналитик Fat Prophet Дэвид Леннокс.

Некоторые аналитики также считают, что рынок испытывает опасения по поводу апрельской встречи ОПЕК+. Меры ОПЕК+ по сокращению производства стали ключевыми для поддержки нефтяных цен, и восстановление добычи может привести к их снижению.

Помимо этого, аналитики Saxo Bank отмечают влияние роста доходности казначейских облигаций США на сырьевые рынки.

"Хороший фундаментальный прогноз никуда не делся, но продолжающийся рост доходностей американских казначейских облигаций вызвал всеобщее снижение риск-аппетита. Сырьевой индекс Bloomberg потерял 3% - наибольшее с октября недельное снижение. Лидирует в этом снижении нефть, коррекция которой, как некоторые полагают, давно назрела", - сказал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Доходность десятилетних US Treasuires, которая на прошлой неделе обновила максимум с января 2020 года, в понедельник снизилась до 1,684%.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц - до 411 установок.

Brent WTI коронавирус Германия Франция Baker Hughes

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