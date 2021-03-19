Нефть Brent подешевела до $63,2 за баррель

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают опускаться в пятницу после падения накануне до минимумов со 2 марта на фоне опасений инвесторов, связанных с растущей напряженностью в отношениях США и России.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:35 по московскому времени в пятницу составляет $63,2 за баррель, что на $0,08 (0,13%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $4,72 (6,9%) - до $63,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,91 за баррель, что на $0,09 (0,15%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов снизилась на $4,6 (7,1%) - до $60 за баррель.

"Напряженность в отношениях США и России усиливается, и Вашингтон угрожает Москве санкциями, - приводит слова аналитика Blue Line Futures Филипа Штрайбле MarketWatch. - Один из способов, которым может ответить Россия, - ударить по американским сланцевым производителям, наводнив рынок нефтью".

Снижение цен на нефть по итогам этой недели может стать максимальным с октября - WTI подешевела на 8,5%. Негативом для рынка также является новый виток карантинных ограничений в Европе и приостановка использования вакцины от COVID-19 AstraZeneca в ряде европейских стран. Кроме того, снижению цен на нефть способствовал рост доходностей US Treasuries, который привел к укреплению доллара, а также сигналы снижения спроса в Азии.