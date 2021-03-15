"Русагро" сообщило о рекордных ценах на подсолнечное масло

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Группа "Русагро" ожидает введения экспортной пошлины на подсолнечное масло из РФ с нового сезона (для масличных начинается с сентября).

"Мы создали запасы, чтобы работать до конца сезона. Мы сейчас исходим из того, что, вероятно, правительством будет введена пошлина на экспорт масла, начиная с нового сезона. Но до конца этого сезона мы сможем доработать, мы почти обеспечены подсолнечником до конца сезона. И мы планируем зарабатывать, потому что даже при цене 52-54 рубля (за 1 кг - ИФ) на подсолнечник с НДС сегодняшняя рекордная цена на масло $1,65 тыс. (за тонну) позволяет нам зарабатывать", - сказал гендиректор "Русагро" Максим Басов на конференции для инвесторов и аналитиков в понедельник.

"К сожалению для нас и для отрасли, вероятность введения пошлины с нового сезона очень высока. И сейчас мы ждем, какое будет принято решение о размере и механизме расчета этой пошлины. Мы успеем переработать все сырье до начала сезона. Считаем, что пошлины на масло до конца этого сезона вводиться не будет, что не должно привести к убыткам в нашем масложировом бизнесе", - отметил он.

На фоне роста цен на подсолнечное масло Минэкономразвития начало прорабатывать варианты по ограничению его экспорта. В конце прошлого года ведомство внесло в правительство проект постановления о введении экспортных пошлин в размере 15%, но не менее 135 евро за тонну. В марте глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что прорабатывается вопрос о введении демпфера для регулирования экспорта растительного масла по аналогии с зерновым демпфером. По его словам, этот механизм будет вводиться только в новом сезоне. Предполагается, что демпфер будет распространяться не только на подсолнечное, но и на другие виды растительного масла.

С 1 февраля РФ ввела экспортную пошлину на сою - в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну (до этого на экспорт сои действовала нулевая пошлина), а с 9 января, была повышена экспортная пошлина на подсолнечник и рапс (до 30%, но не менее 165 евро за тонну).

Введение пошлины на подсолнечное масло "экономически невыгодное" и "несправедливое" решение, сказал Басов. "Но, естественно, если такие решения будут приняты, мы будем работать в новых условиях", - подчеркнул он.

"Русагро" является крупнейшим в РФ производителем сырого подсолнечного масла и пятым по величине производителем бутилированного растительного масла.

Масложировой бизнес - крупнейшее подразделение "Русагро". В 2020 году выручка этого сегмента выросла на 22%, до 76,16 млрд рублей, EBITDA - в 2,8 раза, до 9,388 млрд рублей (общая выручка группы составила 158,971 млрд рублей, EBITDA - 31,984 млрд рублей).

Кроме переработки "Русагро" занимается выращивание подсолнечника. В 2020 году под этой культурой было занято 23 тыс. га (-38% к 2019 году), урожай составил 67 тыс. тонн (-24%).

Введение экспортной пошлины на подсолнечное масло не приведет к существенному снижению рентабельности, считает Басов.

"С точки зрения непосредственно переработчиков подсолнечника и сои, введение пошлины не должно привести к серьезному уменьшению маржинальности, потому что эти заводы являются переработчиками, они устанавливают цену на сырье, исходя из своих возможностей продаж, и при правильном ведении бизнеса не должны потерять. В первую очередь, введение пошлины уменьшит прибыль сельхозпроизводителей. Мы производим не такой высокий объем семечки, мы производим довольно большой объем сои, поэтому введение пошлины на экспорт подсолнечного масла не должно привести само по себе к большому уменьшению прибыльности этого сегмента. Нам жалко, что это происходит, потому что уменьшение цены на подсолнечник уменьшит причины, по которым сельхозпроизводители будут больше его производить", - сказал он.

По данным презентации "Русагро", цены на подсолнечник (на условиях поставки CPT) растут с декабря: с 38 рублей за килограмм (без НДС), до 40 рублей в январе, 44 рублей в феврале и 47 рублей в марте.

"Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет", - сказал Басов.

По данным аналитической компании "СовЭкон", за первую неделю марта экспортные цены на подсолнечное масло выросли на $60, до $1500 (FOB) за тонну. На внутреннем рынке котировки установили очередной рекорд в 101 850 рублей за тонну (с НДС).