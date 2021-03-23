Счетная палата предостерегла Минфин от дальнейшего наращивания доли флоатеров в госдолге

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Доля облигаций с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК) и инфляционных (ОФЗ-ИН) в объеме государственного долга преодолела безопасный уровень, проводить размещения ОФЗ нужно с учетом необходимости сокращения процентного риска для бюджета, полагает Счетная палата России.

"Итогом изменения структуры размещения ОФЗ на аукционах на фоне проводимых крупномасштабных заимствований явился рост совокупной доли защитных инструментов (ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН) в общем объеме государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, до 37,6% по состоянию на 1 января 2021 года. Это превысило безопасную отметку в 25% объема государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах", - говорится в отчете по итогам мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований в контексте мер, принимаемых по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наращивание доли флоатеров произошло в четвертом квартале в результате выполнения увеличенной программы заимствований. Доля ОФЗ-ПК в месячных объемах размещения на аукционах увеличилась с 5,3-20,9% в январе-июне до 59,2-93,6% в июле-ноябре. Всего за прошлый год Минфин привлек на аукционах 5,279 трлн рублей, из них путем размещения ОФЗ-ПК 3,125 трлн рублей, ОФЗ-ПД - 1,836 трлн рублей, ОФЗ-ИН - 185,7 млрд рублей. В октябре было размещено 47,7% от общего годового объема, что является рекордным месячным объемом размещения за всю историю рынка государственных ценных бумаг РФ, говорится в отчете.

Превышение доли защитных инструментов в общем объеме внутреннего госдолга свидетельствует об увеличении процентного риска для федерального бюджета, считают аудиторы.

При проведении заимствований в 2021 году Счетная палата рекомендовала исходить из необходимости уменьшения процентного риска для бюджета с учетом складывающейся рыночной ситуации.

Минфин и не планировал продолжать массивные размещения флоатеров. Практику прошлого года министр финансов Антон Силуанов называл "чрезвычайной", отмечая, что дальше предлагать флоатеры с существенной премией к рынку нельзя. В связи с этим в 2021 году Минфин делает ставку на классические ОФЗ.

"Плавающая доходность - это тоже определенная степень риска в наших обязательствах, которую надо учитывать, и поскольку на ближайшую пятилетку у нас сложился достаточно большой объем обязательств по погашению долгов, нам приходилось заимствовать на период 9-10 и далее годов. Не все инвесторы готовы были вдолгую вкладываться, а если и готовы, то говорили, давайте нам плавающие ставки, которые нас будут страховать. (. . .) Такую чрезвычайную политику мы не можем продолжать", - отмечал Силуанов.

Последнее размещение флоатеров состоялось 11 ноября - было продано ОФЗ-ПК 29020 на 294,5 млрд рублей по номиналу при спросе 390,6 млрд рублей. С тех пор Минфин не предлагал рынку флоатеры.

Более того, Минфин заявил и о вероятности сокращения объема программы заимствований в 2021 году, предусматривающей валовый объем привлечения средств через выпуск ОФЗ на 2,9 трлн рублей, чистый - 2,7 трлн рублей. Это стало возможным в связи с получением в 2020 году бюджетом дополнительных ненефтегазовых доходов на сумму порядка 600-700 млрд рублей, которые в виде остатков перешли на текущий год.

Как пояснял замминистра финансов Владимир Колычев, объем госзаимствований может быть сокращен в той части, в которой она увеличилась в этом году в соответствии с переходными положениями к применению бюджетного правила в 2022 году в полном объеме. "Имеется в виду, что у нас по бюджетному правилу допускается первичный дефицит при структурном уровне цен на нефть порядка 585 млрд рублей, в этом году он был увеличен (на 875 млрд рублей - ИФ) за счет дополнительных заимствований. И так как в прошлом году ненефтегазовые доходы превысили наши прогнозы из-за более динамичного восстановления экономики, эти остатки, которые сформировались по итогам прошлого года, могут быть направлены на увеличение расходов, не прибегая к дополнительным заимствованиям, которые сейчас заложены в бюджете", - пояснял он.