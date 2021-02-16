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Сбербанк выразил готовность вместе с ВТБ покрыть потребности Минфина в займах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк вместе с ВТБ готов покрыть потребности Минфина в привлечении средств через ОФЗ, но при этом нужен баланс между "классикой" и плавающим купоном, так как у банков есть регуляторные ограничения, заявил глава крупнейшей кредитной организации РФ Герман Греф.

В прошлом году Сбербанк вместе с ВТБ обеспечили Минфину рекорд по привлечению средств на внутреннем рынке (5,3 трлн руб.), поучаствовав осенью в ряде рекордных по объему аукционов, где ключевым инструментом были флоатеры. В декабре и январе-феврале Минфин ОФЗ с плавающим купоном пока не предлагал, ограничиваясь небольшими по меркам прошлого года размещениями "классики" и линкеров.

Во вторник глава ВТБ Андрей Костин предложил Минфину подумать об увеличении предложения рублевого госдолга. "Хорошие макроэкономические показатели позволяют сегодня безболезненно наращивать объемы госдолга, номинированного в национальной валюте", - заявил Костин.

"Мы готовы покупать (ОФЗ - ИФ), объемы, которые Минфин разместил – они не страшные, в этом году свыше 2 трлн рублей чистое привлечение, прямо скажем, это не бог весть какие большие цифры. Я думаю, с учетом рыночной потребности, с учетом возможностей двух банков, нас и ВТБ, мы спокойно покроем их потребности", - сказал Греф на брифинге во вторник, комментируя слова Костина.

"Здесь нет никакой проблемы, нет недостатка спроса. Есть некоторые дискуссии в отношении вида бумаг, в отношении того, кто должен быть бенефициаром процентного риска. Но это традиционный разговор эмитента с рынком. Сейчас ситуация в Минфине такова, что им особо большие привлечения не требуются, поэтому я думаю, что ситуация абсолютно комфортна и для нас, и для Минфина. Мы находимся с ними в диалоге, они прекрасно понимают рыночную ситуацию, и я думаю, что те потребности, которые у Минфина есть, они легко закрываются рынком в течение этого года", - отметил глава Сбербанка.

В то же время он подчеркнул, что для банков существуют ограничения в отношении возможности привлечения большого объема в "фиксах". "Регулятор поставил соответствующие ограничения объемов на процентный риск, мы его "перепрыгнуть" тоже не можем. Поэтому должен быть такой правильный сбалансированный портфель между флоатерами и "фиксами", - заключил Греф.

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