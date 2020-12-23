Новые рекорды и увлекательные истории внутреннего долгового рынка

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий 2020-й стал годом зажигательных историй и новых рекордов на публичном долговом рынке. Правда, единственного и неповторимого супергероя, такого как "РусАл" в 2018 году, на этот раз не было. Зато коронавирус отлично сыграл роль главного злодея. Тем не менее, даже ему не удалось вогнать рынок в состояние оцепенения. Год начался и закончился весьма бодро и ярко.

Ты помнишь, как все начиналось...

Как часто бывает на фондовом рынке, черный лебедь прилетел в самый неподходящий момент. Окрыленные прошлогодними победами, организаторы готовились к активной весне, рынок набирал обороты, но локдаун загнал всех в подполье.

Дежа вю, подумали инвесторы и эмитенты, вспоминая весну 2018-го. Отказ от размещений или редкие нерыночные сделки, преждевременные каникулы... Однако уже через две недели - месяц стало ясно, что рынок вышел из режима самоизоляции и прекрасно адаптировался к новой реальности.

Сейчас опрошенные "Интерфаксом" участники рынка даже не могут оценить, сколько базисных пунктов пришлось заплатить эмитентам за ковид.

"О влиянии пандемии на цены рублевых облигаций однозначно говорить трудно, так как основную роль в динамике ставок в этом году сыграла политика Банка России, который, как и многие другие центробанки мира, был вынужден реагировать, прежде всего, противодействуя негативному влиянию пандемии на финансовое и экономическое состояние в стране. Через три месяца после начала эпидемии мы увидели минимальные уровни доходностей ОФЗ за всю историю рынка", - вспоминает главный аналитик по долговым рынкам БК "Регион" Александр Ермак.

Публичный долговой рынок стал одним из тех немногочисленных сегментов экономики, где участники не столько зализывают раны, сколько хвастаются новыми рекордами.

Например, общий объем размещений облигаций (без краткосрочных бондов ВЭБа и ВТБ, а также КОБР), по данным Rusbonds от 18 декабря, вырос почти вдвое - с 5,47 трлн рублей до 9,066 трлн рублей. Это первый рекорд текущего года. Второй рекорд побил Минфин, разместив ОФЗ на сумму 5,282 трлн рублей по сравнению с 2,104 трлн годом ранее. Еще один безусловный рекорд наблюдался на рынке региональных облигаций. В 2020 году субъекты федерации и муниципалитеты заняли 261,552 млрд рублей по сравнению со 111,896 млрд рублей в 2019 году. Банки также сумели показать результат немного лучше прошлогоднего, разместив бонды на 861,572 млрд рублей по сравнению с 823,678 млрд рублей в 2019 году, исключением не стали и корпораты, разместив облигации на 3,523 трлн рублей (включая банковские) в 2020 году по сравнению 3,254 трлн в 2019 году. Правда, в итоговых цифрах велика роль гигантского нерыночного размещения "Роснефти" на 800 млрд рублей. Однако не будем забывать, что год еще продолжается, так что результаты-2020 будут в итоге чуть лучше.

Объем размещения бондов в 2019 и 2020 годах, в млрд руб. Источник: Rusbonds, данные за 18.12.2020

Тип 2019 2020 Объем размещений на рублевом долговом рынке (без КОБР, краткосрочных ВЭБ и ВТБ) 5470,749 9066,841 Объем размещения корпоративных облигаций (без краткосрочных ВЭБ и ВТБ) 3254,518 3523,063 Объем размещения ОФЗ 2104,336 5282,226 Объем размещения муниципальных и субфедеральных облигаций 111, 896 261,553 Объем размещения банковских облигаций (без краткосрочных ВЭБ и ВТБ) 823,678 861,572

Все флаги в гости будут к нам

Прошлый год стал знаковым: впервые за долгое время облигации на нашем рынке разместило иностранное государство. В этом году примеру Белоруссии последовал Казахстан с бондами на 40 млрд рублей.

Участники рынка, правда, отметили на облигационном конгрессе Cbonds, что размещений иностранных эмитентов на "Московской бирже" могло бы быть и больше, но пандемия внесла свои коррективы.

Белоруссия вместе с национальным ритейлером "Евроторг" вернулись на российский рынок как долгожданные гости, а уже через несколько месяцев ситуация с их облигациями стала первой в нашем сборнике историй года. Половину выпуска облигаций "Евроторга" выкупили в мае физлица, спрос со стороны розничных инвесторов на бонды Белоруссии на этот раз не раскрывался, но известно, что в прошлогоднем размещении они приобрели 15% выпуска.

Все эти инвесторы с удвоенным вниманием следили за массовыми летними протестами, вызванными недовольством населения результатами выборов президента страны.

Нервирующая внутриполитическая ситуация привела к снижению котировок как гособлигаций Белоруссии, так и "Евроторга" на 3-5%. Объемы торгов в дни треволнений по этим бумагам выросли в разы.

Уже осенью цены на эти бонды скорректировались с примерно 98% до около 100% от номинала, однако вернуться к отметке июня-июля - 101,5% - облигациям Белоруссии так и не удалось.

Инвесторам не стоит расслабляться раньше времени. В середине сентября эксперты АКРА заявили в обзоре с говорящим названием "Государственные валютные активы и пассивы Белоруссии сбалансированы до конца 2020 года, но риски нарушения равновесия растут", что вероятность невыплат по госдолгу Белоруссии может существенно вырасти уже в 2021 году.

"В текущем году риски невыплат по госдолгу в Беларуси невелики, однако в дальнейшем, по мнению АКРА, вероятность неплатежей может существенно вырасти", - говорится в материале агентства.

Важно оценить способность правительства погасить обязательства только за счет собственных активов без использования инструментов рынка, отметили эксперты АКРА, добавив, что белорусский суверенный долг более чем на 95% по состоянию на 1 апреля 2020 года номинирован в иностранной валюте.

От Москвы до самых до окраин

Если дружественные государства только пробовали на вкус российский долговой рынок, то Минфин РФ сделал его основным блюдом своего еженедельного меню.

Объем размещений ОФЗ оказался рекордным и более чем вдвое превысил прошлогодний. Впрочем, участники рынка уверены, что Минфин не вступал в неравную борьбу с корпоратами за средства инвесторов, так как размещал преимущественно флоатеры.

"Долг Минфина купили банки. Финансовые организации отказались брать ОФЗ с постоянным купоном, так как это влекло риск переоценки данных позиций на балансе. В итоге Минфин пошел на компромиссное решение - предложение флоатеров, у которых плавающий купон и риск переоценки минимален для финрезультата покупателя. В то же время флоатеры продавались ниже номинала, фактически рынок выторговал премию у Минфина... Минфин не "оттягивал" деньги с корпоративного рынка, фактическое финансирование произошло отчасти за счет депозитов бюджета", - полагает управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Примеру центра последовали и российские регионы. В прошлом году аналитики рейтингового агентства АКРА, а вместе с ними и организаторы размещений сетовали, что субъекты федерации постепенно уходят с рынка облигаций. Однако под влиянием пандемии они не только вернулись, но еще и соседей привели.

Такие крупные эмитенты, как Санкт-Петербург или Московская область, и занимали по-крупному, но появились и дебютанты со скромными объемами вроде Краснодара.

В данном сегменте региональных облигаций также были побиты рекорды по объему размещений (см. таблицу). "По нашим оценкам, по итогам 2020 года объем размещенных субфедеральных облигаций может составить порядка 300 млрд рублей, что более чем на 40% превысит предыдущий максимальный объем размещений, который был зафиксирован по итогам 2017 года в размере 212 млрд рублей", - написали аналитики БК "Регион".

В следующем году впечатляющий результат 2020-го может показаться скромным, если на рынок выйдет Москва и выполнит хотя бы половину заявленной программы. Проектом бюджета предусмотрена возможность привлечения займов в объеме до 396 млрд рублей в 2021 году.

Эксперты считают, что интерес к облигациям Москвы может быть не только среди российских, но и среди иностранных инвесторов.

Маленькие трагедии

Даже без помощи нерезидентов регионы размещаются с многократной переподпиской. Такая искренняя любовь инвесторов к бумагам субъектов федерации сыграла с первыми злую шутку. Любопытная ситуация произошла 18 ноября, когда Нижегородская область успешно собрала заявки на выпуск облигаций на 10 млрд рублей и объявила финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 6,20% годовых. Довольные инвесторы переключились на другие дела, однако через несколько часов с удивлением обнаружили в почте уведомление, что область передумала и 19 ноября снова проведет сбор заявок с менее интересным ориентиром ставки 1-го купона на уровне 6,10% годовых.

"Со стороны инвесторов на бумаги Нижегородской области был крайне высокий спрос, и эмитент принял решение перенести книгу на завтра со ставкой не выше 6,1%", - прокомментировал "Интерфаксу" директор департамента по работе с государственным сектором Совкомбанка Дмитрий Барков.

Позже в министерстве пояснили, что ориентир ставки первого купона был пересмотрен эмитентом в сторону снижения в результате переподписки.

Однако через почти месяц после этого эпизода Барков на облигационном конгрессе подтвердил, что инвесторы были вовсе не рады такому повороту событий.

"Ситуация не очень хорошая на рынке - эмитент с таким стажем поступил подобным образом... Он мог бы сказать, что финальный ориентир 6,1%, а если будет недобор, мы возьмем сколько можно. Я не понял, почему у них так получилось, но в итоге для инвесторов (мы выступали как генеральный агент этого выпуска) был очень большой негатив, когда мы переоткрывали книгу", - заявил Барков.

Один из опрошенных "Интерфаксом" участников рынка связал эту попытку "переобуться в воздухе" с реакцией на заявление президента Владимира Путина, сделанное уже после закрытия книги заявок. Суть высказывания главы государства, совпавшего по времени с размещением Нижегородской области, в том, что регионы не должны привлекать дорогое финансирование для покрытия дефицита бюджета. Судя по контексту, речь шла о дорогих банковских кредитах, а вовсе не облигациях под 6,2% или 6,1%, но региональные чиновники решили перестраховаться: риск, даже призрачный, разойтись с генеральной линией перевесил риск испортить репутацию.

Собеседник "Интерфакса" добавил, что его управляющая компания сняла свою заявку, так как новый ориентир доходности показался уже неинтересным: "В результате большую часть выпуска, насколько я понимаю, организатору пришлось выкупать на себя".

Нижегородская область стала не единственным субфедеральным героем года. Это звание ей пришлось разделить еще с двумя регионами. Правда, если она лишь заставила инвесторов слегка понервничать, то из-за Карачаево-Черкессии и Мордовии кому-то, возможно, даже пришлось пить корвалол.

Карачаево-Черкесская республика вошла в историю российского долгового рынка как первый субъект федерации, допустивший дефолт по облигациям. Правда, технический. Возможно, инвесторы даже не успели по-настоящему испугаться. 17 июня на сайте НРД появилось сообщение, что Карачаево-Черкесия не выплатила 10-й купон в размере 38 млн рублей единственного выпуска облигаций в обращении на 1,748 млрд рублей. Однако уже 18 июня в 18:00 МСК средства поступили на счета держателей бондов.

В Минфине региона "Интерфаксу" пояснили, что задержка платежей была связана со "сложившейся эпидемиологической ситуацией".

Дефолт, конечно, не состоялся, однако осадок остался. В сложившихся условиях рейтинговые агентства и инвесторы стали с повышенным вниманием следить за облигациями другого кандидата на вполне реальный дефолт - Мордовии.

АКРА неоднократно выпускало обзоры, в которых заявляло, что у региона нет средств, чтобы расплатиться по своим обязательствам. В конечном итоге Минфину России все-таки пришлось спасти неплатежеспособный регион.

"В случае с кейсом Мордовии позиция Минфина менялась на протяжении 2018-2019 годов от требования вернуть все бюджетные кредиты в течение двенадцати месяцев, что привело бы к невозможности исполнять не только коммерческие, но и социальные обязательства, до пролонгации займов на достаточно льготных условиях вплоть до 2029 года", - рассказывала "Интерфаксу" руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

Впрочем, центру не понравилось, что ему фактически выкрутили руки. Как только осенью закончилась операция по спасению "утопающего", в регион был назначен новый губернатор, а старый, уходя, заявил, что ему пора "дать дорогу молодым".

Кто не рискует, тот не пьет, или грустная история про "концессии водоснабжения"

Далеко не все дефолтные истории года закончились в этом году хэппи-эндом. Пандемия нависла тенью над многочисленными представителями малого и среднего бизнеса, и некоторые в этой тени так и зачахли.

Среди наиболее запомнившихся можно выделить два показательных случая.

Дефолты по своим многочисленным выпускам допустило ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград), причем сразу следом за другим концессионером Волгограда - ООО "Концессии теплоснабжения".

В 2018 году "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения" объединились под общим руководством. Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем обеих компаний является ООО "Объединенные коммунальные концессии" (ОКК, Москва), в котором 99% принадлежат АО "Инвестиционная компания "Лидер", конечным бенефициаром которого через АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум" является Павел Прасс.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций "Концессий теплоснабжения" на 4,446 млрд рублей, кроме того, 3 выпуска классических облигаций "Концессий водоснабжения" на 4,23 млрд рублей.

Обе проектные компании созданы для реализации инфраструктурного проекта по модернизации системы централизованного теплоснабжения, а также проекта по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения, то есть отвечают за тепло и воду в городе.

В начале декабря "Московская биржа" включила все выпуски облигаций ООО "Концессии водоснабжения" и ООО "Концессии теплоснабжения" в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

Планы у концессий далеко идущие, в рамках проекта "Концессий теплоснабжения" планируется инвестировать 29,6 млрд руб., "Концессий водоснабжения" - 58 млрд руб. в течение 30 лет.

Пресс-служба концессий не ответила на запрос "Интерфакса", однако ранее в своем комментарии, опубликованном в популярном региональном издании "Волгоград онлайн", обвинила во всем пандемию и граждан, которые нерегулярно платят за воду и отопление. По этой причине якобы и было принято решение перенести выплаты по облигациям на 2021 год.

В администрации города агентство заверили, что речь идет только о дефолте, а вовсе не о банкротстве компаний: "В случае с концессиями речь ни в коем случае не идет про ФЗ "О банкротстве". В нашем случае произошла невыплата платежей по облигационным займам и в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг автоматически вводится процедура так называемого дефолта. Под данной процедурой подразумевается следующее - компаниям дается время на погашение задолженности, а в случае невозможности погашения в установленный законом срок необходимо договориться с владельцами облигаций о сроках погашения образовавшейся задолженности".

В местной прессе появилась серия публикаций, где концессии обвиняли в завышении тарифов, непрозрачности и вообще требовали вернуть системы водо- и теплоснабжения в руки города.

"Попытки концессий объяснить свои трудности коронавирусом не выдерживают никакой критики, потому что большинство жителей города - это дисциплинированные потребители услуг. Они как платили, так и платят за потребленные ресурсы, не глядя ни на какие эпидемии", - возмущенно написал экс-депутат Волгоградской областной и Государственной думы Михаил Таранцов в авторской колонке в издании "Волгоград онлайн".

Инвесторам эта история не понравилась не только и не столько потому, что концессии такие большие и такие неплатежеспособные, а еще и потому, что в данном случае речь идет про государственно-частное партнерство. Так значит, не каждый проект со словом "государственный" гарантированно надежен?!

Безумству храбрых поем мы песню

Если история про концессии задела за живое каждого жителя Волгограда, то другая взбудоражила инвесторов-физлиц по всей России. Дефолт ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) можно считать небольшим по сравнению с концессиями. Всего у компании в обращении облигаций на 1,1 млрд рублей. Но если ГЧП пока остается историей для редких продвинутых инвесторов, то высокодоходные облигации телеком-операторов разной степени надежности - это хит продаж для инвесторов-физлиц.

Эта история даже заслужила отдельного упоминания на вступительном слове при открытии ежегодного облигационного конгресса. Компанию назвали "заведомым фродом". И этот "фрод" проскочил через сито рейтингового агентства, биржи и аудиторов.

В начале сентября стало известно, что виртуальный оператор связи Danycom.Mobile не будет заключать новый партнерский контракт с Tele2, на сетях которой предоставлял услуги связи с декабря 2017 года. В Tele2 заявили "Интерфаксу", что Danycom.Mobile систематически нарушал и нарушает контрактные обязательства в части платы за работу на сетях Tele2.

"По просьбе Danycom.Mobile Tele2 неоднократно давала компании отсрочку по платежам, несмотря на то, что крупный долг Danycom.Mobile включает не только задолженность по ежемесячным платежам за трафик в 2020 году, но и выплаты за 2019 год", - сообщили в пресс-службе Tele2, добавив, что абонентская база Danycom.Mobile за все время работы не превысила 100 тыс. абонентов.

В 2019 году Tele2 (ООО "Т2 Мобайл") уже требовала через суд с ООО "Дэни колл" взыскания основного долга на 311,7 млн рублей - по этому делу было заключено мировое соглашение. В 2020 году против компаний ООО "Дэни колл" и АО "Дэником" иски были инициированы со стороны ПАО "МТС" и структуры ПАО "Мегафон" - АО "Мегалабс". Компании из "большой четверки" пытаются взыскать с юрлиц задолженности на 383,9 млн рублей и 933,9 млн рублей, соответственно.

Физлица также надеются получить назад вложенные средства. В телеграмме даже появился канал, набравший 245 подписчиков, где публикуются последние новости с судов с эмитентом и предлагается платная помощь в возврате вложенных средств.

Грустная история одного из многочисленных инвесторов в бонды "Дэни колл" на тематическом форуме кончается фразой: "2020 год стоил мне более 1 млн рублей".

Хотя популярность высокодоходных облигаций (ВДО) растет, объем размещений таких бондов в этом году, как ни странно, оказался ниже прошлогоднего.

В 2020 году, по данным "Московской биржи", было размещено на 7% меньше ВДО, чем в прошлом - на общую сумму 24,7 млрд рублей, тогда как в 2019 году речь шла об объеме 26,436 млрд рублей. Большую часть этих выпусков выкупили инвесторы-физлица.

Однако свое веское слово они сказали не только в сегменте junk bonds, их присутствие было весьма ощутимо во всех размещениях эмитентов второго-третьего эшелона.

Осторожно: там люди!

"Физлица - это наше всё, благодаря им мы можем разместить выпуск любого представителя третьего эшелона", - признался руководитель DCM крупного инвестбанка.

По данным "Мосбиржи", количество активных физлиц на рынке облигаций, совершивших минимум 1 сделку за год, выросло более чем в два раза: с 358 тыс. клиентов за 11 месяцев 2019 года до 767 тыс. клиентов за 11 месяцев 2020 года.

Александр Ковалев, исполнительный директор департамента рынков капитала Совкомбанка, на облигационном конгрессе отметил, что доля физлиц в облигациях "Максима телекома" при размещении составила 46%, Qiwi - 42%, "Софтлайн" - 34%. Гендиректор ФПК "Гарант-Инвест" Алексей Панфилов добавил, что в обыкновенных бондах компании 80% инвесторов - это физлица.

Организаторы пока проявляют заботу о таком виде инвесторов. Долговой - это, пожалуй, единственный вид рынка, где к оптовому покупателю относятся хуже, чем к розничному. По крайне мере во время первичных размещений.

"Парадоксальная ситуация - организаторы почти всегда дают приоритет при распределении бумаг розничным инвесторам, и лишь по остаточному спросу распределяют среди других покупателей. Последние месяцы в отдельных именах (например, HH.ru) подписка была в 8 раз больше объема размещения, в итоге котировки оказались на размещении невероятно переоцененными, и бумага после размещения не выросла", - рассказал "Интерфаксу" Андрей Русецкий.

Сами организаторы признали существование традиции - удовлетворять весь спрос от физлиц, чтобы с одной стороны, не спугнуть новичков, а с другой, не "пилить" их мизерные заявки под микроскопом. Это никому не мешало, пока речь шла об 1-2% спроса со стороны розничных инвесторов. В текущей ситуации "наплыва" в отдельные имена инвестбанки не до конца понимают, что с этим делать. Они грозятся уже в следующем году начать "резать" заявки от физлиц наряду со всеми остальными.

"Думаю, что тренд на то, что "физиков", как и при IPO, придется "резать", - заявил на конгрессе Александр Ковалев.

По данным "Мосбиржи", доля физлиц в первичных размещениях выросла с 11% в 2019 году до 19% в 2020 году. Впрочем, речь идет о средней температуре по больнице. В размещениях корпоратов 1-го эшелона их доля так и осталась на уровне 3-5%, тогда как в структурных и инвестиционных банковских облигациях она может доходить до 100%.

ЦБ также обратил внимание, что все "недорезанные" при размещении компаний второго-третьего эшелона физлица также устремляются в банковские бонды разной степени надежности. Регулятор высказал свои опасения по этому поводу, ведь физлица принесли на фондовый рынок около 5 трлн рублей. Как отметил глава НАУФОР Алексей Тимофеев, это уже превышает всю индустрию коллективных инвестиций и НПФов.

Впрочем, основные средства перевели вовсе не бедные студенты и пенсионеры: 90% притока обеспечили 10% состоятельных инвесторов.

И все же, чтобы не плодить недовольных, регулятор посоветовал не продавать неквалифицированным инвесторам ничего структурного. БКС в связи с этим на всякий случай перестал предлагать свои ноты недостаточно продвинутым "физикам". Стоит отметить, что компания долгое время оставалась лидером в этом сегменте. К концу 2019 года она разместила структурные ноты через иностранные юрлица на Кипре на сумму около 35 млрд рублей. Предоставить данные за 2020 год в БКС отказались.

Тем не менее, объемы размещения всех видов банковских облигаций будут расти, заявил на облигационном конгрессе зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов: "Будет, скорее всего, больше облигаций, в том числе и банков, в том числе и структурных облигаций, которые будут таким образом пытаться компенсировать оттоки с депозитов. Это проблема снижения инвестиционной активности банков, которые испытывают давление как стоимости фондирования процентной маржи, так и с точки зрения оттоков фондирования средств физлиц, прежде всего".

Впрочем, структурные облигации (где возврат основной части долга не гарантирован) для банков остаются экзотикой и размещаются в минимальных объемах. Основной продукт, который предлагают кредитные организации своим депозитчикам - инвестиционные бонды с плавающим доходом и гарантированным возвратом тела облигации.

По подсчетам Александра Ермака, в настоящее время на рынке находятся в обращении 340 выпусков рублевых так называемых инвестиционных облигаций на общую сумму порядка 271,218 млрд рублей по номинальной стоимости. Эмитентами инвестиционных облигаций выступают 8 кредитных организаций (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Тинькофф банк).

Законодателем мод в этом сегменте остается Сбербанк - у него первое место с огромным отрывом от ВТБ. Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, в 2020 году эмитент разместил инвестиционные облигации на сумму чуть более 180 млрд рублей и 3 выпуска структурных облигаций общим объемом около 2 млрд рублей. В прошлом году Сбербанк разместил инвестиционные бонды на сумму около 100 млрд рублей.

Два слова о вечном

Несмотря на то, что в этом году физлица на фондовом рынке перетянули на себя все внимание как регулятора, так и отдельных эмитентов, было бы ошибочно полагать, что вне "розничной" орбиты ничего интересного не происходило.

Инструментом года по праву можно считать разновидность облигаций, которые недоступны вездесущим "физикам". Речь идет о бессрочных бондах.

Пока этот сегмент на внутреннем рынке представлен единственным эмитентом в лице РЖД, который успел занять "навечно" более 300 млрд рублей. Но уже в следующем году его примеру может последовать "Газпром", ГК "Автодор", "Почта России".

Впрочем, участники рынка не исключают, что "вечные" облигации в итоге могут оказаться не такими уж и длинными.

Александр Ермак отметил, что такой вид заимствования достаточно дорог. РЖД, например, размещали "вечные" бонды с премией 175 базисных пунктов (б.п.) по купону и более 220 б.п. по доходности, тогда как по обычным облигациям РЖД премия по доходности в текущем году не превышала 130-150 б.п. к G-кривой ОФЗ.

"Очевидно, что такие ставки не могут быть "вечными", так как они достаточно высокие с учетом тех апсайдов, которые предусмотрены через 5-10 лет. Фактически срок их обращения будет ограничен как раз 5-10 годами. Вероятно, что на этот рынок выйдет и "Газпром". Но я не думаю, что эмитенты будут злоупотреблять таким дорогим по сравнению с обычными облигациями инструментом", - отметил Ермак.

Инвесторы смотрят в будущее с умеренным оптимизмом и готовятся принять новую реальность 2021 года.

"Если санкционные риски будут снижаться, возможно возвращение нерезидентов, что может стать еще одним стимулом для некоторого роста цен и снижения доходности. На фоне минимальных ставок на мировых рынках, доходность ОФЗ может стать достаточно привлекательной при укреплении рубля. При этом российские инвесторы сейчас не видят смысл заходить в средне- и долгосрочные бумаги из-за ожидания повышения ключевой ставки в перспективе полутора - двух лет", - говорит Ермак.

Дополнительную поддержку рынку будет оказывать продолжающаяся тенденция по притоку физлиц, полагает директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

Тем не менее, опасения, что золотая пора предельно мягкой политики ЦБ вот-вот останется позади, будут давить на рынок тяжелым грузом, а 2020-й запомнится многим как год рекордных объемов размещения и рекордно низких ставок.