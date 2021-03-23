Сбербанк оценил в 10% долю поступающих россиянам мошеннических звонков

Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Каждый десятый звонок любому гражданину РФ связан с телефонным мошенничеством, надо увеличивать ответственность за это, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании межфракционной рабочей группы в Госдуме.

Он отметил, что зачастую звонки совершаются с использованием технологии подмены номера, так как в России пока существуют возможности для этого. Некоторые телекоммуникационные компании "даже зарабатывают на этом", добавил Кузнецов.

"Предлагается внести поправки в КоАП, связанные с тем, чтобы у нас появились какие-то санкции за то, что это происходит. Сейчас никакой ответственности, к сожалению, для телекомов за распространение этих номеров нет", - сказал зампред Сбербанка.

По его словам, подавляющее большинство всех мошеннических телефонных звонков совершается из-за границы, но с показом номеров, например, московских. Технически несложно заблокировать такие звонки, но нужны изменения в закон о связи, отметил Кузнецов. Он добавил, что ускорение процесса принятия поправок в закон позволило бы как минимум на 60-70% остановить масштабы телефонного мошенничества в стране.

Кузнецов в начале декабря 2020 года заявил, что Сбербанк с начала 2020 года зафиксировал 3,4 млн жалоб клиентов на телефонное мошенничество (вдвое больше, чем в 2019 году). Мошенники звонят гражданам страны в среднем 100 тыс. раз в сутки.