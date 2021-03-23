На сайте Госуслуг можно будет пожаловаться на спам и фишинг

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - На портале Госуслуг до конца года появится возможность пожаловаться на телефонный спам, фишинг и мошенников, сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.

"До конца на года, а может быть и раньше, на госуслугах мы введем соответствующий сервис, где граждане смогут пожаловаться в том числе на спам, на мошеннические действия, на фишинг", - сказал Паршин на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по кибербезопасности.

По его словам, после получения такой информации операторы, в случае принятия соответствующих изменений в законодательство, будут должны обработать полученную информацию. "И на основании этого - это тоже требует законодательного закрепления - операторы должны будут отследить соответствующий звонок, если это сделано с помощью телефонной связи, и заблокировать, если, например, звонки из мест лишения свободы", - сказал Паршин.

Замглавы Минцифры, говоря уже о сайтах мошенников, отметил, что самое главное в борьбе с фишинговыми сайтами - скорость их удаления. "В нашем понимании, должна быть возможность блокировать фишинговый сайт в течение часа. То есть создавать вредоносный сайт должно быть дороже, сложнее, нежели его закрыть", - сказал Паршин.