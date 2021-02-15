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В "Сбербанк онлайн" встроят сервис по определению номеров мошенников

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует встроить в мобильное приложение сервис по определению входящих звонков от мошенников, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.

"В ближайшем времени мы планируем внедрить возможность получения услуги "Кто звонил?", чтобы на этом уровне тоже бороться с кибермошенничеством, а также устанавливать дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий", - заявил Царев.

Он отметил, что этот вид мошенничества напрямую не связан с попыткой взлома "Сбербанк онлайн", а в основном касается ситуаций, когда клиенты в результате звонков от мошенников совершают те или иные операции. "Здесь наша задача - максимально постараться защитить клиентов, помочь им этих мошенников вычислять и предотвращать подобного рода операции", - добавил зампред.

По его словам, этот сервис полноценно заработает во втором квартале 2021 года. "Мы планируем, что в марте-апреле мы этот сервис доразвернем. (. . .) Полноценно она (эта услуга - ИФ) будет раскатана во втором квартале, начиная с апреля клиенты начнут ее получать", - отметил Царев.

Сбербанк Сбербанк онлайн Кирилл Царев

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