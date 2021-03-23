Золотодобытчик "Высочайший" 1 апреля получит листинг на Мосбирже

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) 1 апреля получит листинг на Московской бирже, говорится в материалах торговой площадки.

Акции компании будут включены в первый котировальный список.

Как сообщалось, в марте "Высочайший" заявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Как ожидается, продающими акционерами станут основатели компании Сергей Докучаев (председатель правления Ланта-банка), Наталия Опалева (зампред Ланта-банка) и Валериан Тихонов (гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс") - каждый из них сейчас контролирует по 20,36% акций "Высочайшего", а также фонды группы Blackrock (им принадлежит 17,99%) и миноритарий, экс-гендиректор GV Gold Сергей Васильев (0,91%). Помимо продающих акционеров доли в компании имеют Владимир Кочетков (5,46%) и Владимир Страздинг (6,37%), еще 8,21% составляет квазиказначейский пакет.

Ценовой диапазон в рамках IPO золотодобытчика установлен на уровне 1650-2050 рублей за акцию, что соответствует оценке всей компании в 90,7-112,7 млрд рублей, ранее сообщила компаниия.

Ожидается, что объем предложения составит приблизительно 37% акций, при этом он может быть снижен в ходе стабилизации. Стабилизационный менеджер, Goldman Sachs, может выкупить до 13% от предложения, в таком случае объем сделки сократится примерно до 32%.

Ранее планировалось, что прайсинг состоится 29 марта, а торги акциями "Высочайшего" на "Московской бирже" начнутся 30 марта.

В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров выступают Goldman Sachs, Sber CIB, UBS и "ВТБ Капитал", ко-букраннеры Raiffeisenbank и Sova Capital.

По текущему курсу "Высочайший" оценен в $1,2-1,5 млрд, а объем предложения может составить примерно $450-560 млн.

"Высочайший" ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.