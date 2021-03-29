Золотодобытчик "Высочайший" в очередной раз отложил IPO

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) сообщил, что в очередной раз решил отложить IPO. Предполагалось, что торги акциями "Высочайшего" на "Московской бирже" начнутся уже 30 марта.

"Мы приняли решение отложить IPO в связи с повышенным уровнем рыночной волатильности как на глобальном, так и на российском рынках капитала. Мы сохраняем уверенность в существенных перспективах развития GV Gold и надеемся стать публичной компанией в будущем, когда рыночные условия станут более благоприятными", - заявил через пресс-службу гендиректор компании Владислав Баршинов.

15 марта "Высочайший" заявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Продающими акционерами должны были статьт основатели компании Сергей Докучаев (председатель правления Ланта-банка), Наталия Опалева (зампред Ланта-банка) и Валериан Тихонов (гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс") - каждый из них сейчас контролирует по 20,36% акций "Высочайшего", а также фонды группы Blackrock (им принадлежит 17,99%) и миноритарий, экс-гендиректор GV Gold Сергей Васильев (0,91%). Помимо продающих акционеров доли в компании имеют Владимир Кочетков (5,46%) и Владимир Страздинг (6,37%), еще 8,21% составляет квазиказначейский пакет.

Ценовой диапазон в рамках IPO золотодобытчика был установлен на уровне 1650-2050 рублей за акцию, что соответствует оценке всей компании в 90,7-112,7 млрд рублей.

Ожидалось, что объем предложения составит приблизительно 37% акций, при этом он может быть снижен в ходе стабилизации. Стабилизационный менеджер, Goldman Sachs, может выкупить до 13% от предложения, в таком случае объем сделки сократится примерно до 32%.

Сначала планировалось, что прайсинг состоится 29 марта, а торги акциями "Высочайшего" на "Московской бирже" начнутся 30 марта. 23 марта стало известно, что GV Gold получит листинг 1 апреля.

Глобальными координаторами и букраннерами размещения были Goldman Sachs, Sber CIB, UBS и "ВТБ Капитал", ко-букраннерами - Raiffeisenbank и Sova Capital.

"Высочайший" ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.