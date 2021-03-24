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Минфин позволит ВТБ выкупить "префы" при выработке эффективной финансовой модели выкупа

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Предложение ВТБ выкупить у государства привилегированные акции заслуживает внимания, несмотря на то, что банк и Минфин пока не смогли выработать эффективную финансовую модель выкупа, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Дискуссия зашла в тупик. Дмитрий Пьянов (член правления ВТБ - ИФ) об этом, собственно, и сказал. Пока мы модель не смогли отработать. В принципе эта идея правильная, заслуживает внимания, с точки зрения корпоративного управления такая высокая доля "префов" - это не очень хорошо. Пока финмодель нам не удалась. Но это не значит, что нам не удастся в будущем ее выработать, но пока эффективной модели нам не удалось выработать", - указал Моисеев.

У ВТБ сложилась ситуация, когда значительная часть капитала банка существует в виде привилегированных акций двух типов на 521 млрд рублей, объем дивидендов на них является переменной величиной и определяется каждый год отдельно. Инвестиционная привлекательность обыкновенных акций от этого страдает, так как инвесторы не понимают условий их выплат по отношению к владельцам привилегированных акций.

ВТБ в ноябре прошлого года предложил Минфину план постепенного выкупа "префов": в течение семи лет направлять дивидендные выплаты по "префам" на обратный выкуп этих акций. При этом банк сохранил бы принцип регулярных 50-процентных дивидендных выплат и равной дивидендной доходности. Однако, как заявил член правления банка Дмитрий Пьянов, Минфин не хочет менять "префы" с фиксированным дивидендным доходом на инструмент с аналогичной доходностью, но ограниченным сроком, поэтому план реализован не будет.

"Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств ФНБ. "Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах.

Дивиденды на привилегированные акции перечисляются в бюджет РФ (в 2016-2020 годах дивидендные выплаты ВТБ на "префы" составили почти 100 млрд рублей).

ВТБ Алексей Моисеев Дмитрий Пьянов Минфин

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