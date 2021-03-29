ВТБ готов увеличить вложения в ОФЗ

У банка сейчас на балансе ОФЗ на сумму свыше 900 млрд рублей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Вложения ВТБ в облигации федерального займа приближаются к отметке 1 трлн рублей, и банк готов еще увеличивать их, если Минфин будет наращивать заимствования, которые в последние месяцы заметно сократились, а на прошлой неделе не осуществлялись вовсе.

В 2020 году ВТБ и Сбербанк обеспечили Минфину рекорд по привлечению средств на внутреннем рынке (5,3 трлн рублей), поучаствовав осенью в ряде рекордных по объему аукционов, где ключевым инструментом были облигации с плавающим купоном - флоатеры. Начиная с декабря Минфин флоатеры рынку не предлагал, ограничиваясь небольшими по меркам прошлого года размещениями "классики" и линкеров.

На прошлой неделе Минфин не стал проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, сославшись на возросшую волатильность на финансовых рынках. Во вторник, когда Минфин объявил о первой с августа прошлого года паузе, российские рынки переживали падение на фоне резкого снижения цен на нефть и растущих санкционных рисков.

Прогнозировать развитие санкционного сюжета бессмысленно, сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин. "Невозможно предсказывать, что родится в недрах американской администрации. Поэтому мы только можем гадать", - сказал он.

В целом, по его словам, макроэкономическая ситуация позволяет России наращивать заимствования, а ВТБ готов участвовать в размещениях.

"В принципе, увеличивать портфель (ОФЗ - ИФ) при том, что не требуется капитала, можно до бесконечности", - сказал Костин, комментируя стратегию банка в отношении вложений в госдолг.

"Мы предлагали Министерству финансов, правительству, мы высказывали неоднократно публично, что мы считаем, что российское правительство может увеличить заимствования и таким образом увеличить свои расходы на те же национальные проекты, на цели развития. У нас внутренний долг, вообще долг государства даже при всех нынешних пиках соответствует 20% ВВП, чуть больше сейчас. По методике МВФ до 40% (ВВП - ИФ) страны с переходной экономикой могут (увеличивать долг - ИФ). То есть Россия вполне еще может направить 10-15 трлн рублей в государственный долг, в рублевый. Нам в общем-то необязательно делать международные заимствования", - сказал Костин.

По его словам, у ВТБ сейчас на балансе ОФЗ на сумму свыше 900 млрд рублей.

"Я не вижу здесь действительно ограничений. Я думаю, что ВТБ со Сбером могли бы увеличить (вложения в ОФЗ - ИФ)", - сказал глава госбанка.