"Интеррос" предложил "Русалу" снизить дивиденды "Норникеля" за 2020 г.

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Интеррос" Владимира Потанина предлагает "Русалу" договориться об изменении дивидендной формулы ГМК "Норникель", не дожидаясь истечения срока действия соглашения акционеров "Норникеля" в 2023 году, и минимизировать дивиденды за 2020 год. Как заявил "Интерфаксу" гендиректор "Интерроса" Сергей Батехин, эти предложения рассмотрят на заседании совета директоров "Норникеля" 29 марта.

Согласно дивидендной формуле, "Норникель" должен перечислить акционерам около $3,5 млрд финальных дивидендов за 2020 год, но "Интеррос" считает такой платеж неприемлемым с социальной точки зрения. Необходимость снижения дивидендов в "Интерросе" объясняют ростом расходов на модернизацию мощностей и стартом инвестиционного цикла долгосрочной программы развития "Норникеля" до 2030 г.

"Мы выступаем за более адекватную пропорцию между дивидендами и инвестициями в развитие компании", - сказал Батехин. При нынешней формуле "Норникелю" потребуется заимствовать, чтобы платить дивиденды и поддерживать инвестпрограмму, пояснил он.

"Русал", лоббирующий максимально высокий дивидендный поток "Норникеля", ранее уже отклонил инициативу Потанина об ограничении годовых выплат рубежом $1 млрд. Это случилось еще до разлива дизтоплива в Норильске, который обошелся "Норникелю" в $2 млрд (около 30% от free cash flow за прошлый год). ГМК уже перечислила акционерам около $1,2 млрд в виде промежуточных выплат за 9 месяцев 2020 г на фоне большого общественного резонанса вокруг этой темы после аварии и критических комментариев законодателей.

"По действующей формуле "Норникелю" предстоит выплата еще около $3,5 млрд (за 2020 год), но мы считаем это чрезмерным, с учетом стоящих перед компанией задач и всей обстановки вокруг дивидендов. Наше предложение - эти выплаты минимизировать", - заявил глава "Интерроса".

Батехин как член совета директоров "Норникеля" инициировал вопрос о пересмотре финальных дивидендов за прошлый год, которые компания объявит в мае. "Норникель" во вторник раскрыл повестку совета директоров 29 марта, на котором будут рассматриваться ориентиры по дивидендам в связи с инвестиционной стратегией до 2030 г, а также предложения одного из членов совета директоров.

Без согласия "Русала" изменить подход к расчету дивидендов нельзя до начала 2023 г, когда истечет соглашение акционеров, то есть де-юре "Норникель" должен выплатить дивиденды по существующей формуле за 2020 и за 2021 годы, уточнил Батехин.

"Но мы предлагаем договориться об изменении подхода уже сейчас. Наше предложение платить от free cash flow, то есть от реальных денег, которые зарабатывает компания, за минусом затрат на текущую деятельность и развитие, а не от бухгалтерского показателя EBITDA, не учитывающего капвложения", - сказал он, напомнив, что именно так рассчитывает дивиденды контролирующий "Русал" холдинг En+, а также большинство компаний горнодобывающей отрасли.

"Интеррос" считает оптимальными на будущее выплаты на уровне 50-60% free cash flow.

"Этот ориентир даст рынку понимание и предсказуемость относительно будущих выплат. "Норникель" сможет гарантировать рынку дивидендную доходность в 5-7% в течение всего периода реализации 10-летней программы развития - при стабильных или растущих ценах на наши основные металлы", - считает Батехин.

"Мы бы хотели, чтобы наш партнер пошел навстречу и начал обсуждение компромиссного варианта", - добавил он, не исключив рассмотрение вариантов выплат выше 60% FCF. Финансовое положение "Русала" стабилизировалось по сравнению с ситуацией в 2012 г, когда стороны заключили соглашение, отметил топ-менеджер "Интерроса".

В любом случае, переход на новую методику расчета дивидендов состоится в 2023 году, рассчитывает "Интеррос", то есть дивиденды за 2022 г ГМК начислит уже по новой схеме.

Если договориться о снижении до 2023 г не удастся, "Норникель" может вычесть излишек, который акционеры получат в 2021-22 гг, из дивидендов будущих периодов.

"Тот дивидендный spike, который произойдет в течение полутора лет до истечения соглашения, мы предлагаем рассматривать как некий авансовый платеж в счет платежей в течение будущих 10 лет [на период до 2030 г]. Значит, в следующие периоды дивиденды будут меньше", - заявил Батехин.

"Мы и до аварии выступали за ограничение дивидендов, но сейчас тем более мы не можем игнорировать те вызовы, с которыми сталкивается компания, перечисляя акционерам высокие дивиденды ... Нужно быть социально приемлемым для того общества, в котором ты живешь, - и для 80 тысяч своих сотрудников, и для общественности, и для власти", - заключил глава "Интерроса".

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 34% акций "Норникеля". "РусАл" контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - 4,2% акций.

Дивидендная формула является частью соглашения акционеров. "Интеррос" против заключения нового соглашения акционеров "Норникеля" после истечения срока действующего договора в 2023 г, сказал Батехин.

Действующее соглашение используется в своих интересах "Русалом", нанося вред "Норникелю", сказал Батехин, до весны прошлого года работавший старшим вице-президентом ГМК, а в 2008 г возглавлявший ГМК.

Соглашение, заключенное в конце 2012 года, дает "Русалу" право вето по операционным вопросам, используя которое алюминиевая компания заблокировала СП "Арктик Палладий", хотя в этой сделке была экономическая целесообразность, отметил Батехин.

"В мировой практике вообще не много примеров использования акционерных соглашений... Я выступаю за то, чтобы это соглашение перестало существовать и "Норильский никель" вернулся к классической модели управления, которая характерна для большинства крупных публичных компаний", - отметил он.

"Самая неприятная вещь в этом соглашении - то, что оно позволяет акционеру вмешиваться в ежедневную деятельность менеджмента через систему собственных контролеров. Эта надстройка избыточна - ведь в любой публичной компании есть внутренний и внешний аудит. Она привела не к улучшению корпоративной структуры, а к ее детериорации и неэффективности. И в моем понимании, это обстоятельство сыграло злую шутку с компанией на примере последних аварий в Норильске", - считает глава "Интерроса".

"Русал" был против выплаты "Норникелем" 146 млрд рублей ущерба по иску Росприроднадзора, хотя менеджмент компании аргументировал необходимость согласится с решением суда первой инстанции в сложившихся обстоятельствах. "Мы не исключаем, что "Русал" попытается обратиться в суд и обвинить компанию и менеджмент в том, что они не оспорили сумму ущерба в вышестоящих судебных инстанциях", - сказал глава "Интерроса".

На сегодняшний день диалог с "Русалом" находится в тупике, считает Батехин.

"У нас, к сожалению, очень слабая основа для договоренностей, в силу того, что мы по-разному смотрим на будущее и саму роль "Норильского никеля". Это выбор между стратегией и тактикой: ориентир на долгосрочное развитие с выплатой адекватных дивидендов в течение продолжительного времени или на то, чтобы выжать из "Норникеля" как можно большие дивиденды сейчас, потому что кому-то из акционеров деньги требуются на другой актив", - сказал он.

Глава "Интерроса" считает, что отказ от соглашения после 2023 года не отразится негативно на управлении "Норникелем". "Мы рассчитываем, что у "Русала" не будет возможности заблокировать инициативы "Интерроса". Такой риск, конечно, есть, но мы готовы работать с миноритарными акционерами и надеемся, что большинство акционеров поддержит наши предложения", - сказал Батехин.

При этом он добавил, что у "Интерроса" нет планов наращивать долю в "Норникеле": "Мы удовлетворены тем пакетом акций "Норникеля", которым сейчас владеет "Интеррос".