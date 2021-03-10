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"Норникель" полностью выплатил 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

"Норникель" полностью выплатил 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - АО "НТЭК" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания", входит в группу "Норильский никель") произвела все необходимые выплаты в размере 146,2 млрд рублей в счёт возмещения вреда от разлива топлива в Норильске, сообщил "Норникель".

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Средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил "Норникель".

Возмещение вреда водным объектам в размере 145,492 млрд рублей направлено в доход федерального бюджета, компенсация ущерба почвам в размере 684,9 млн рублей - в доход Норильска.

Выплата произведена на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 12 февраля.

Ранее "Норникель" отказался оспаривать этот вердикт, вынесенный по иску Росприроднадзора.

Сумма требований Росприроднадзора была около 147,7 млрд рублей, из них суд постановил НТЭК возместить 146,2 млрд рублей. С момента начала рассмотрения этого иска Росприроднадзор озвучил уточненную сумму для возмещения вреда - около 145 млрд рублей, но при этом не ходатайствовал об уточнении исковых требований.

"Норникель" в отчетности за первое полугодие прошлого года отразил резерв в $2,13 млрд под экологические требования. Перечисленная "Норникелем" сумма по текущему курсу доллара несколько меньше - $1,97 млрд.

Сама компания оценивала нанесенный вред окружающей среде в 21,4 млрд рублей. Экспертная организация АНО "Экотерра", привлеченная "Норникелем" для оценки вреда, оценила его еще меньше - в 17,94 млрд рублей. "

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая 2020 года – 10 марта 2021 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норникель Норильск

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