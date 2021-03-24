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"Русал" заявил о нормальном рабочем диалоге между основными акционерами "Норникеля"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Между акционерами "Норникеля" существует нормальный рабочий диалог, любая позиция относительно переговоров между сторонами должна обсуждаться именно в его рамках, сообщил журналистам представитель "Русала".

Ранее глава "Интерроса" Сергей Батехин заявил о том, что диалог основных акционеров "Норникеля" сейчас в тупике из-за разного подхода к развитию компании. "Интеррос" не видит смысла в новом соглашении акционеров (действующее истекает в начале 2023 года) и предлагает снизить дивиденды, пересмотрев механизм распределения прибыли.

"Мы считаем, что вопрос о пересмотре условий акционерного соглашения не может быть рассмотрен в отрыве от анализа итогов работы действующего менеджмента "Норникеля". Управляющий партнер, в соответствии с соглашением, обладает всей полнотой власти и отвечает за решение всех операционных вопросов. Мы видим, что в течение последнего года "Норникель" столкнулся с рядом вызовов", - заявил "Русал".

"Русал" также напомнил, что реализует "большое количество инвестиционных проектов в Сибирском регионе, в которые за последние годы было вложено более $6 млрд, в значительной степени сформированных за счет дивидендов от "Норникеля".

"Русал" как акционер "Норникеля" заинтересован в росте стоимости компании, который зависит не только от выверенной стратегии, но и от качества операционного управления, что влияет и на объем дивидендных выплат", - сообщили в "Русале".

"Поэтому мы рассчитываем на стабильное развитие ГМК и его профессиональное управление, что даст всем акционерам возможности для долгосрочного планирования в настоящем и будущем", - заключил представитель алюминиевой компании.

"Норникель" с 2015 года перечислял акционерам в среднем около 60% EBITDA, всего около $16 млрд дивидендов. На "РусАл" пришлось около 26% этих выплат, в том числе почти $1,4 млрд за 2019 год и 9 месяцев 2020 года.

Capex "Русала" в течение последних 4 лет держался на уровне около $850 млн, суммарно составив около $3,4 млрд. В этом году капвложения вырастут до $1,1 млрд. Основные проекты - достройка Тайшетского алюминиевого завода и строительство Тайшетской анодной фабрики - около $140 млн. Алюминиевая компания, чистый долг которой превышает $5,5 млрд (его основная составляющая - кредит на покупку 25% акций "Норникеля" в 2008 году), последний раз выплачивала дивиденды в 2016 году.

"Русал", лоббирующий максимально высокий дивидендный поток "Норникеля", ранее уже отклонил инициативу Владимира Потанина об ограничении годовых дивидендов ГМК рубежом $1 млрд. Это случилось еще до разлива дизтоплива в Норильске, который обошелся "Норникелю" в $2 млрд (около 30% от free cash flow за прошлый год). ГМК уже перечислила акционерам около $1,2 млрд в виде промежуточных выплат за 9 месяцев 2020 г на фоне большого общественного резонанса вокруг этой темы после аварии и критических комментариев законодателей.

Норникель Русал Сергей Батехин Интеррос

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