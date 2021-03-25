Совкомбанк официально объявил о покупке акций банка "Восточный"

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Совкомбанк официально объявил о покупке пакетов акций банка "Восточный" у фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" и Шерзода Юсупова.

Как говорится в сообщении Совкомбанка, кредитная организация подписала с этими сторонами соглашения о приобретении акций "Восточного". Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Сделка проходит на рыночных условиях, финансовые параметры и цену сделки стороны не раскрывают.

Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк "Восточный" в течение 12-18 месяцев, отмечается в сообщении.

О возможной покупке "Восточного" Совкомбанком накануне "Интерфаксу" сообщили источники, близкие к сделке. Один из собеседников отметил, что все акционеры банка "Восточный", в частности, "Финвижн холдингс", Baring Vostok и Юсупов подписали обязывающие документы по продаже акций банка.

Ходатайство о покупке Совкомбанком "Восточного" готово и на днях будет подано в Банк России, добавил источник. По его словам, принципиальных возражений от регулятора стороны не ждут, рассчитывают закрыть сделку до середины апреля.

"Приобретение банка "Восточный" усилит позиции Совкомбанка в розничном бизнесе, расширит филиальную сеть, а также повысит доступность наших продуктов и услуг в ключевых регионах присутствия банка, включая Сибирь и Дальний Восток", - отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, слова которого приводятся в сообщении.

"Фонды Baring Vostok давно сотрудничают с Совкомбанком и высоко ценят его команду за профессионализм и безупречную репутацию. Несколько портфельных компаний фонда активно и успешно развивают партнерские отношения с банком в таких сферах, как электронная коммерция и информационные технологии. Мы приветствуем Совкомбанк в качестве нового контролирующего акционера банка "Восточный" и считаем, что сделка откроет новую страницу в его истории", - добавила старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева.

"Сделка стала возможна в результате последовательного снижения доли корпоративного бизнеса в активах "Восточного". Менеджментом банка проделана большая работа по повышению эффективности бизнеса и оптимизации кредитного портфеля, досозданию резервов, погашению кредитов и продаже непрофильных активов. В результате банк стал более привлекательным для покупки", - заявил директор "Финвижн холдингс" Юрий Гусев.

"Восточный" больше двух лет переживал корпоративный конфликт двух крупнейших акционеров. Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) владеет 41,63% капитала "Восточного", "Финвижн холдингс" - 42,01% капитала. Стороны заключили мировое соглашение только в конце октября 2020 года.

Совкомбанк достаточно активен на рынке M&A: в январе 2021 года он приобрел 100% входившего в Auchan Holding "Оней банка", в декабре 2020 года - российского "Евразийского банка" (бывшая "дочка" одноименного казахстанского банка).

Основным акционером Совкомбанка с долей в 86,5% является Sovco Capital Partners N.V. Конечными бенефициарами кредитной организации являются топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).

Совкомбанк по итогам 2020 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", банк "Восточный" - 37-е место.