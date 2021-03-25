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Нефть Brent подешевела до $63,57 после скачка накануне на 6%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются, продемонстрировав резкий рост по итогам предыдущих торгов на фоне блокировки Суэцкого канала.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени в четверг составляет $63,57 за баррель, что на $0,84 (1,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на $3,62 (6%) - до $64,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,18 за баррель, что на $1 (1,63%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на $3,42 (5,9%) - до $61,18 за баррель.

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением более 200 тыс. тонн, который сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале, в среду не удалось сдвинуть с места, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

"Около 10% мировых морских перевозок нефти проходят через канал", - сказал глава инвестиционных исследований BDSwiss Маршалл Гиттлер, которого цитирует MarketWatch. Однако эксперт отметил, что проблема может быть решена достаточно быстро и вряд ли будет иметь долгосрочное влияние на нефтяной рынок.

Между тем министерство энергетики США в среду сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Увеличение запасов наблюдалось пятую неделю подряд. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей.

Аналитик ClipperData Мэтт Смит объяснил рост нефтяных запасов тем, что "объемы нефтепереработки продолжают восстанавливаться, но еще не превысили уровень, наблюдавшийся до снежного шторма" в некоторых штатах США в феврале.

Данные Минэнерго США также показали снижение спроса на нефтепродукты на минувшей неделе на 1,2%.

нефть

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