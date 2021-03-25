Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен большинства blue chips вслед за проседающей нефтью и на фоне сохраняющейся неопределенности с антироссийскими санкциями со стороны США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,4% во главе с расписками Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3473,51 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1431,91 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,6%.

Доллар стоит 76,39 рубля (-0,19 рубля), доходность 10-летних UST выросла до 1,617% годовых (+0,2%).

Подешевели расписки Ozon (-2,6%), акции АФК "Система" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), UC Rusal (-0,5%), "ММК" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "РусГидро" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), банка ВТБ (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), расписки TCS Group Holding (-0,1%).

Подросли акции En+ (+0,6%, до 804,5 рубля). Совет директоров En+ будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2020 год, компания рассчитывает вернуться к дивидендной политике по итогам первого полугодия 2021 года, сообщил глава совета директоров лорд Баркер.

Также подорожали акции "Аэрофлота" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг можно назвать слабо позитивным: азиатские рынки пытаются расти, игнорируя слабость акций китайских технологичных гигантов, нефть снижается, но валюты сырьевых стран пытаются укрепляться. Российский рынок может негативно отреагировать на утреннюю слабость нефти, но у рубля есть внешние ориентиры для небольшого укрепления. Впрочем, все может испортить санкционная тема, которая по-прежнему остается актуальной. Расписки TCS Group в четверг последний день торгуются с дивидендами за IV квартал 2020 года в размере 17,8 рубля на ГДР (то есть $0,24 на акцию).

Одной из главных новостей для рынка сырья остается ситуация в Суэцком канале. Накануне днем появились сообщения, что контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели, но позже данная информация была опровергнута. На утро четверга ситуация пока не изменилась и 400-метровое судно полностью блокирует канал. Ситуация осложняется сильным ветром, который мешает работе буксиров. Нефть наиболее ярко отреагировала на блокировку важной транспортной артерии, но рост оказался непродолжительным. Уже в четверг на рынке больше обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Индии, которая является одним из ключевых рынков прироста спроса. Кроме рекордных случаев заражения, в Индии зарегистрировали местный штамм коронавируса с двойными мутациями. В связи с текущими проблемами спроса от ОПЕК+ ожидают продления мер ограничения производства до конца мая (совещание участников соглашения пройдет 1 апреля).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, к концу недели настроения инвесторов начали улучшаться на фоне отступления доходностей американских казначейских облигаций от локальных максимумов, установленных в конце прошлой недели. Дополнительным фактором выступила европейская статистика. Несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса и начало третьей волны пандемии, что приводит к необходимости ужесточения карантинных ограничений в ряде ведущих стран, а также некоторых проблем с вакцинацией, данные по предварительным индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в Европе оказались лучше ожиданий. При этом ситуация с деловой активностью в промышленности выглядит существенно лучше, нежели в секторе услуг, что обусловлено сохраняющимися ограничениями.

В понедельник настроениях на рынках противоречивые. Из важных событий в четверг интерес представляют данные по заявкам на пособие по безработице в США и ВВП страны за IV квартал.

Учитывая внешний фон, рынок акций РФ скорее будет консолидироваться, инвесторы могут не найти поводов для направленного движения. В результате индекс МосБиржи в начале дня продолжит движение в верхней половине текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов. При этом в случае улучшения внешней конъюнктуры в ходе сессии он может предпринять попытку тестирования верхней границы коридора. Из корпоративных событий внимания заслуживает финансовая отчетность En+ и "Эталона".

В США в среду индексы рынка акций снизились на 0,01-2% во главе с Nasdaq (-2%) из-за падения акций технологических компаний.

Во второй день выступлений в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен фактически повторили высказывания, сделанные во вторник.

Пауэлл подчеркнул на слушаниях в банковском комитете Сената, что финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США. Отвечая на вопрос, не угрожает ли рост доходности гособлигаций замедлению темпов подъема ВВП страны, он повторил, что повышение происходит с очень низких уровней и отражает уверенность в улучшении состояния экономики, сообщает The Wall Street Journal.

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась четвертую сессию подряд, закрывшись на отметке 1,613%. На прошлой неделе она поднималась вплоть до 1,730%, тогда как еще в начале года показатель не превышал 1%.

Пауэлл отметил, что подъем доходности является "упорядоченным процессом". Ранее представители Федрезерва говорили о том, что будут предпринимать какие-либо действия только в случае беспорядочного изменения доходности.

В четверг в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Надежды на восстановление мировой экономики при поддержке стимулирующих мер продолжают подпитывать аппетит инвесторов к риску, однако ротация в недооцененные стоимостные акции из акций роста оказывает давление на технологический сектор, пишет Trading Economics.

Пауэлл подчеркнул на слушаниях в банковском комитете Сената, что финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США. Йеллен призвала Конгресс расширить действие Paycheck Protection Program (PPP). В рамках этой государственной программы банки предоставляют кредиты малому бизнесу на выплату заработной платы.

Нефть утром в четверг вновь проседает после скачка накануне на фоне блокировки Суэцкого канала; цена Brent находится на $0,25 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $63,26 за баррель (-1,8% и +6% в среду), майская цена WTI - $59,89 за баррель (-2,1% и +5,9% накануне).

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением более 200 тыс. тонн, который сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале, в среду не удалось сдвинуть с места, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

Минэнерго США в среду сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Увеличение запасов наблюдалось пятую неделю подряд. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей. Данные Минэнерго США также показали снижение спроса на нефтепродукты на минувшей неделе на 1,2%.