Гигантский контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы водоизмещением 200 тыс. тонн, сев на мель, полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала, сообщило британское издание City A.M.

Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям с места инцидента, судно стоит поперек канала, заблокировав движение в обоих направлениях. Попытки повернуть судно не удаются. Буксиры уже в течение нескольких часов пытаются сдвинуть его.

Контейнеровоз сел на мель во вторник вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря.

По данным международной системы позиционирования судов (AIS), в настоящее время к югу от Суэцкого канала в Красном море скопилось большое количество кораблей, которые ждут прохода.

Ever Given, на борту которого находятся тысячи тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам.