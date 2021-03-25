Индекс РТС опустился до уровня месячной давности

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг снизился вслед за внешними фондовыми площадками и подешевевшей нефтью (Brent ушла ниже $62 за баррель) на опасениях о торможении восстановления мировой экономики, а также на сохраняющейся неопределенности с антироссийскими санкциями со стороны США.

Индекс РТС откатился к уровням месячной давности, снизившись на 1,4%, до 1417,16 пункта. Индекс Мосбиржи упал на 1,3%, до 3439,3 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,2%.

Доллар подешевел на 13 копеек до 76,45 рубля (-0,13 рубля), доходность 10-летних UST снизилась на 0,2%, до 1,61% годовых.

В Кремле заявили, что не располагают информацией о том, что будут представлять собой возможные новые санкции США против РФ, но не согласились, что ожидание этих рестрикций лихорадит российский финансовый рынок.

Власти рассматривают разные сценарии реакции на возможные санкции США, рисков фундаментального влияния на экономику нет, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Тем не менее, подешевели акции "Яндекса" (-4,2%), расписки Ozon (-4,2%), бумаги UC Rusal (-3,9%), "Татнефти" (-3,6%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "Магнита" (-2,3%), "Норникеля" (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Северстали" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,4%), Polymetal (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), АФК "Система" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), банка ВТБ (-0,6%), Сбербанка (-0,5%), "Московской Биржи" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,3%), акции "НЛМК" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, на российском рынке акций пока сохраняется подавленное настроение, что влечет сползание цен из-за опасений по поводу мирового экономического роста и замедления темпов восстановления экономики. На этом фоне дешевеет нефть и сокращается спрос на акции циклических компаний. "Истории роста" также остаются под давлением на фоне высокой доходности государственных облигаций.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, нефть накануне смогла локально подрасти на фоне сообщений о блокировке Суэцкого канала, где скопилось более 100 танкеров (часть из них перевозит порядка 15 млн баррелей сырья). В четверг движение в канале было частично восстановлено, поэтому котировки вновь пошли вниз на опасениях снижения глобального спроса из-за третьей волны пандемии.

En+ Group сообщила о падении чистой прибыли за 2020 год на 22,1% (до $1,016 млрд) при снижении выручки на 11,9% (до $10,356 млрд). Снижение выручки отражает среднее падение цены на алюминий на 5% в отчетный период, а также падение реализации на 6%. НМТП сообщил о падении прибыли по РСБУ за 2020 год в 25 раз - до 2,3 млрд рублей - при сокращении выручки почти на 19%.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский индекс Hang Seng также потерял 0,1%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,2-0,9%) и США (индекс S&P 500 снижается на 0,4%).

В США в четверг вышла неплохая статистика. Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось до 684 тыс. - минимумам с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Кроме того, оценка роста ВВП США в IV квартале была повышена до 4,3% с 4,1% в пересчете на годовые темпы. Эксперты в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

Нефть в четверг вновь дешевеет после скачка накануне на фоне блокировки Суэцкого канала. К 18:50 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 4,6%, до $61,46 за баррель (+6% в среду), майские фьючерсы на WTI дешевели на 5,4%, до $57,85 за баррель (+5,9% накануне).

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением более 200 000 тонн, который сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале, в среду не удалось сдвинуть с места, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

Минэнерго США в среду сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Увеличение запасов наблюдалось пятую неделю подряд. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей. Данные Минэнерго США также показали снижение спроса на нефтепродукты на минувшей неделе на 1,2%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (-6,9%), АДР HeadHunter (-6,7%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (-5,6%), АДР Qiwi (-4,3%), акции ПАО "Русолово" (-4%).

Совет директоров En+ (-3,8%) будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2020 год, компания рассчитывает вернуться к дивидендной политике по итогам первого полугодия 2021 года, сообщил глава совета директоров лорд Баркер.

Подорожали бумаги ПАО "Куйбышевазот" (+8,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+5,1%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (+3,7%), ПАО "Левенгук" (+3,4%), ГДР MDMG (+2,8%), акции "АЛРОСА-Нюрба" (+2%), "Группы ЛСР" (+1,8%), "Мосэнерго" (+1,1%).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+1,1%) в 2020 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,4 раза - до 2,3 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,36 млрд рублей (из них 10,13 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 9,07 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,56 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").