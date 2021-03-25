"Магнит" запустил оплату услуг связи, ТВ и транспорта через Magnit Pay

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" добавил в свое приложение услуги платежей за телефон, интернет, телевидение и пополнения транспортных карт.

Новые услуги доступны пользователям платежного сервиса Magnit Pay (разработан совместно с группой ВТБ и запущен в середине декабря 2020 года), говорится в сообщении "Магнита".

С момента запуска Magnit Pay его активными пользователями стали около 180 тыс. покупателей "Магнита", более 77 тыс. человек добавили карту Magnit Pay в сервисы бесконтактной оплаты (Apple Pay, Google Pay и др.). Около 50% пользователей Magnit Pay используют его для покупок вне экосистемы "Магнита". Общее число выпущенных виртуальных платежных карт Magnit Pay превысило 3 млн.

Как заявил заместитель генерального директора, исполнительный директор "Магнита" Флориан Янсен, слова которого процитированы в сообщении, возможность оплаты услуг связи и транспорта непосредственно в Magnit Pay увеличит его ценность для покупателей, а также позволит расширить аудиторию приложения, "темпы роста которой сегодня уже выше наших ожиданий".

В ближайшее время ритейлер планирует добавить новые сервисы в приложение, в том числе оплату услуг ЖКХ, штрафов, налогов и пр.

В перспективе в супераппе "Магнита" могут появиться нефинансовые сервисы - заказ такси, билеты на мероприятия, бронирование ресторанов и заказ доставки еды. Также в приложение будет интегрирован собственный сервис доставки товаров из всех форматов "Магнита".

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по размеру выручки. На конец декабря сеть компании объединяла 21 564 магазина, в том числе 14 911 магазинов "у дома". Выручка "Магнита" по итогам 2020 года выросла на 13,5%, до 1,55 трлн рублей.