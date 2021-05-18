"Магнит" договорился о покупке "Дикси"

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited.

Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, говорится в сообщении "Магнита".

Dixy Holding Limited - холдинговая структура группы компаний, управляющих 2 612 магазинами "у дома" под брендом "Дикси" с выручкой 281,4 млрд руб. за 2020 год и 39 суперсторами "Мегамарт" с выручкой 17,4 млрд руб.

Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой, выполнения ряда других условий, согласованных сторонами.

Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года. Возможно продление срока до 30 сентября при определенных обстоятельствах.

Ожидается, что завершение сделки не приведет к ограничению возможностей "Магнита" по выплате дивидендов.

"Магнит" планирует финансировать сделку за счет имеющихся денежных средств и доступных неиспользованных кредитных линий.

Магазины "Дикси"

Большинство магазинов "у дома" "Дикси" расположены в Москве, Московской области (1 329 торговых точек) и Санкт-Петербурге, Ленинградской области (458 торговых точек). Остальные магазины "у дома" находятся в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Большинство суперсторов работают в Свердловской области, четыре магазина расположены в Тюменской области.

Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 854 тыс. кв. м, из которых около 778 тыс. кв. м. приходится на формат "у дома" и 76 тыс. кв. м. - на формат "суперстор". 90% торговой площади магазинов "у дома" находятся в аренде, а 74% торговой площади формата "суперстор" - в собственности. Магазины сопоставимы по размеру с существующими магазинами "Магнита" в формате "у дома" и "суперстор".

В рамках сделки "Магнит" также приобретет пять распределительных центров общей площадью 189 тыс. кв. м., расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Планируется, что бизнес "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины - работать под существующим брендом, сообщил президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг (его слова приводятся в сообщении).

"Основные стратегические приоритеты "Магнита", ориентированные на прибыльный рост с высоким уровнем доходности, остаются неизменными. Хотя нашим основным ориентиром по-прежнему является органический рост во всех наших ключевых форматах, мы рады выборочно воспользоваться возможностью поддержать дальнейший рост за счет приобретения сильного розничного бренда", - сказал он.

После завершения сделки "Магнит" значительно укрепит позиции на рынке в обеих столицах, которые являются стратегически важными для дальнейшей экспансии ритейлера в стране. "Высококачественные локации, хорошо известный бренд и сильная клиентская база в Москве и Санкт-Петербурге позволят "Магниту" стать одним из ведущих игроков в этих регионах. Более того, учитывая масштаб сделки, это может в целом существенно улучшить наши позиции в секторе. Усиление физического присутствия в Москве и Санкт-Петербурге предоставит значительную поддержку дальнейшему развитию наших онлайн-инициатив", - добавил Дюннинг.

"Мы уверены, что потенциальная синергия в сфере закупок, управления цепочками поставок и в других бизнес-процессах в сочетании с низким риском каннибализации создаст дополнительную ценность и обеспечит привлекательную доходность для акционеров", - отметил директор по стратегии и инвестициям "Магнита" Андрей Бодров.

Прогнозы "Магнита" остаются без изменений

"Магнит" также сообщил, что его прогнозы на 2021 год в отношении количества открытий магазинов, редизайна и объема капитальных вложений, опубликованные в феврале, остаются без изменений (ритейлер планирует открыть 2 тыс. магазинов разных форматов gross, обновить 700 магазинов, CAPEX на уровне 60-65 млрд рублей).

Долгосрочные цели "Магнита" на 2021-2025 годы, в том числе в отношении количества открытий, редизайна, развития онлайн-продаж, рентабельности, улучшения показателей оборотного капитала, уровня долговой нагрузки, дивидендных выплат и т.д., также подтверждаются без каких-либо изменений.

"Магнит" - второй после Х5 по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. Выручка "Магнита" по итогам 2020 года выросла на 13,5%, до 1,55 трлн рублей. На конец марта под управлением компании было 21,9 тыс. магазинов, в том числе 15 098 магазинов "у дома".

В I квартале выручка ритейлера выросла на 5,8%, до 397,9 млрд рублей. На конец марта общий долг "Магнита" составлял 168,2 млрд рублей, чистый долг - 161,7 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,4х против 1,1х на конец 2020 года.

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