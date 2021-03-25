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Швейцарская компания вложила 32 млн евро в организацию производства "Спутника V"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Базирующаяся в Швейцарии Adienne Pharma & Biotech инвестировала в организацию производства российской вакцины "Спутник V" 32 млн евро, сообщил председатель совета директоров банка "Интеза", президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

"В планах (Adienne Pharma & Biotech - ИФ) - производить 10 млн доз на первом этапе. Инвестировано 32 млн (евро - ИФ). Это фирма, которую мы знаем давно", - сказал Фаллико журналистам в кулуарах выездной сессии Веронского форума "Инновационные предприятия и технологии Ростовской области" в Ростове-на-Дону в четверг.

В миреПроизводство вакцины "Спутник V" в Италии может начаться в июнеЧитать подробнее

Ранее стало известно, что компания Adienne Pharma & Biotech будет производить "Спутник V" в Италии.

Как сообщал Фаллико журналистам ранее, два предприятия на севере Италии готовы приступить к производству российской вакцины "Спутник V", оно может начаться в июне. "Мы нашли два предприятия на территории на севере Италии. Они уже проинвестировали свои средства. Наша роль - финансирование. Также она будет состоять в том, чтобы финансировать и другие необходимые операции, например, то, что помимо биореакторов - упаковка, маркетинг, и так далее", - сказал он. "Мы ожидаем того, что вакцина будет сертифицирована Европейским агентством лекарственных средств, только после этого Итальянское фармакологическое агентство может одобрить ее производство", - сказал Фаллико.

Хроника коронавируса. Март.

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Adienne Pharma & Biotech Спутник V

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