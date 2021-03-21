В Риме решили провести исследование вакцины "Спутник V"

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спаланцани проведёт исследование российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", сообщил губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти.

"Через несколько дней будет заключено первое соглашение о проведении в институте "Спаланцани" научных испытаний вакцины "Спутник V", - приводит слова губернатора газета "Мессаджеро".

"Это отличная новость, которая позволит нам сделать скачок вперед в том, что касается получения вакцин", - добавил он.

В пятницу премьер Италии Марио Драги не исключил, что Рим может самостоятельно принять решение о допуске российского препарата в Италию, если этот вопрос не будет решаться на уровне ЕС.