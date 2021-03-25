Производство вакцины "Спутник V" в Италии может начаться в июне

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Два предприятия на севере Италии готовы начать производство российской вакцины "Спутник V", сообщил журналистам председатель совета директоров банка "Интеза", президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

"Мы нашли два предприятия на территории на севере Италии, они уже проинвестировали свои средства. Наша роль - финансирование. Также она будет состоять в том, чтобы финансировать и другие необходимые операции, например то, что помимо биореакторов - упаковка, маркетинг и так далее. Само предприятие готово производить хоть завтра. Оно уже подписало соглашение о передаче технологий и прав с РФПИ", - сказал Фаллико в кулуарах выездной сессии Веронского форума "Инновационные предприятия и технологии Ростовской области" в Ростове-на-Дону в четверг.

Он отметил, что есть и другие предприятия, которые готовы производить "Спутник" на территории Европы.

"Мы ждем разрешения со стороны Европейского фармакологического агентства (Европейское агентство лекарственных средств - ИФ), которое должно поступить, надеемся, до конца мая. Теоретически с июня может начаться производство, если европейская бюрократия не будет вставлять палки в колеса", - добавил Фаллико.