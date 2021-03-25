Спрос на туры по России вырос на 22% после старта программы кешбэка

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Спрос на путешествия по России за неделю после старта программы кешбэка вырос на 22%, всего на цели, связанные с путешествиями, россияне потратили 1,7 млрд рублей, следует из данных эквайринга банка ВТБ.

"За первую неделю действия очередного этапа государственной программы субсидирования внутреннего туризма россияне существенно увеличили траты на путешествия по стране. Расходы клиентов компаний, которые обслуживаются в ВТБ в части эквайринга, на авиабилеты, туры, гостиницы и аренду авто составили 1,7 млрд рублей. Это на 22% больше, чем неделей ранее. При этом расходы на путешествия пока на четверть ниже, чем в допандемийном 2019 году", - сообщили в пресс-службе банка.

По его данным, больше всего за первую неделю действия программы россияне потратили на бронирование авиабилетов и на покупку туров - 1,45 млрд рублей. Это на четверть больше, чем неделей ранее и почти вдвое превышает показатели аналогичного периода 2020 года, но на треть меньше, чем в 2019 году. Средний чек в этой категории снизился на 22% к 2019 году и составил почти 35 тыс. рублей.

Расходы россиян на бронирование российских гостиниц составили 278 млн рублей, рост за неделю - 8%. При этом по сравнению с 2020 годом объем бронирований вырос на 66%, а с 2019 годом - на 38%. Средний чек в отелях остался на уровне 2019 года и составил 6,5 тыс. рублей.

Расходы на аренду автомобилей выросли за неделю на 80%, это вдвое больше, чем в 2019 году, и почти втрое - чем в 2020. На эти цели россияне потратили 7,5 млн рублей.

"Наиболее заметно за неделю вырос спрос на путешествия в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, на курорты Минеральных вод, а также в Калининград и Нижний Новгород. Так, в Петербурге расходы россиян на туры, авиабилеты, гостиницы и аренду авто за неделю выросли на 26% к предыдущей неделе и превысили 50 млн рублей - это на две трети больше, чем в прошлом году, и на 14% выше показателя 2019 года", - сообщает пресс-служба ВТБ.

Аналогичные траты в Сочи выросли вдвое к 2019 и 2020 году и на 15% - к предыдущей неделе и составили 66 млн рублей. На 16% за неделю (в два раза к 2019 году и в 2,7 раза к 2020 году) увеличились расходы россиян на путешествия в Калининград (10 млн рублей). На 31% за неделю в преддверии высокого сезона выросли траты на курортах Минвод - до 30 млн рублей (+62% к 2019 году и +84% - к 2020 году).

В целом по итогам марта расходы россиян на туризм превысили показатели 2020 года, однако не вернулись к уровню 2019 года. Всего с начала весны на гостиницы, авиабилеты, туры и аренду автомобилей было потрачено 4,5 млрд рублей. Это на 29% больше, чем в марте 2020 года, и на 38% меньше, чем в марте 2019 года. Оборот гостиничного сектора превысил за месяц 800 млн рублей, это на 43% больше, чем в 2020 году, и на 35% - чем в 2019.