В России стартовали продажи "единых" билетов в Абхазию

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мультимодальные пассажирские перевозки из российских регионов по "единым" билетам в Абхазию и обратно возобновятся 30 апреля, продажи билетов стартовали в пятницу, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе АНО "ЕТД" (Единая транспортная дирекция)

Как уточнили пресс-службе, перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Воспользоваться "единым" билетом можно будет при путешествии на поезде до ж/д вокзала Адлера и далее на автобусе, в также на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию. При пересечении российско-абхазской границы пассажиры проходят паспортный контроль самостоятельно. Автобус подвозит туристов к контрольно-пропускному пункту и пересекает границы отдельно. После завершения всей процедуры пассажиры возвращаются в автобус, который ожидает их на стоянке на территории Абхазии.

По данным АНО "ЕТД", стоимость проезда из Сочи в Гагру - 458 руб., в Пицунду - 506 руб., в Гудауту - 582 руб., в Новый Афон - 657 руб., в Сухум - 707 руб.

Оформить "единый" билет "поезд + автобус" в Абхазию можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД". Билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты.

В 2021 году перевозки по "единому" билету организованы также от железнодорожного вокзала и аэропорта Минеральных Вод на горнолыжные курорты Приэльбрусья - Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол, Азау, а также в Домбай. Ведутся работы по началу перевозок в Архыз.