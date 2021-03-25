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Демпфер по подсолнечнику и маслу может быть ограничен одним сезоном

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Механизм демпфера при экспорте подсолнечника и подсолнечного масла из РФ, в отличие от зернового демпфера, может быть ограничен одним сезоном - с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года, сообщил "Интерфаксу" источник на масложировом рынке, знакомый с вариантами обсуждения этого вопроса.

По его словам, новый механизм предусматривает, что базовой средней контрактной ценой для расчета пошлины может стать $440 за тонну, индикативной - мировая цена за истекший месяц. Предполагается, что пошлина будет взиматься в размере 70% от превышения мировой цены над индикативной.

Аналогичный механизм готовится и для экспорта подсолнечного масла. Базовой ценой может стать $1 тыс. за тонну.

Источник также сообщил, что с 1 июля 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник может быть повышена до 50%, но не менее 320 евро за тонну с нынешних 30%, но не менее 165 евро.

Как сообщалось, глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг заявил, что механизм демпфера на масложировом рынке будет сформирован по принципу зернового с ценой отсечения и пошлиной в размере 70% от превышения разницы в цене. Пошлина, как и в демпферном механизме при экспорте зерна, будет поступать сельхозпроизводителям.

Пошлина на подсолнечник, которая начнет действовать с 1 июля этого года, будет запретительной, пошлина на экспорт подсолнечного масла до включения механизма демпфера вводиться не будет, сообщил Решетников. Он пояснил, что с производителями масла достигнута договоренность о том, что проблем с поставками продукции и роста цен на масло не будет.

Зерновой демпфер начнет действовать со 2 июня этого года, его срок не ограничен.

Минэкономразвития Максим Решетников

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