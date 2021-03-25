Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на семена подсолнечника будет запретительной, она начнет действовать с 1 июля 2021 года. Демпфер при экспорте подсолнечного масла планируется ввести с 1 сентября, сообщил на брифинге глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Логика следующая - на семена подсолнечника пошлина будет по факту носить запретительный характер, учитывая то, что семян недостаточно, - объяснил он. - Мощности заводов по производству подсолнечного масла существенно больше, чем семян на сегодняшний момент, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы это все перерабатывалось внутри страны".

Он напомнил, что срок действия нынешней пошлины на экспорт подсолнечника заканчивается 30 июня. Новая начнет действовать с 1 июля "и далее". "Здесь у нас рассинхронизации не будет", - заверил министр и уточнил, что размер пошлины будет скорректирован по отношению к тому, что действует в настоящее время.

Демпферный механизм при экспорте подсолнечного масла начнет действовать с 1 сентября, сообщил глава Минэкономразвития, добавив, что "при его вводе сориентируемся на новый урожай". Он будет сформирован по принципу зернового демпфера с ценой отсечения и пошлины в размере 70% от превышения разницы в цене.

Ранее Решетников пообещал, что его ведомство уже скоро внесет в правительство предложение ввести демпферный механизм на цены на подсолнечное масло и подсолнечник.

"Такая работа ведется, но основная задача - расширение производства сельхозпродукции, и мы исходим из того, что той рентабельности, которая сейчас есть в сельском хозяйстве, достаточно, чтобы заинтересовать производителей в расширении посевов", - добавил министр.