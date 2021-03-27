Таможенная подкомиссия одобрила введение подсолнечного демпфера

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию на заседании в пятницу одобрила повешение с 1 июля экспортной пошлины на подсолнечник до 50%, но не менее 320 евро за тонну, продление пошлины на экспорт рапса и механизм демпфера на подсолнечное масло, который начнет действовать с 1 сентября, сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития РФ.

Повышенная пошлина на подсолнечник будет действовать до 1 сентября 2022 года. На такой же срок продлевается пошлина на экспорт рапса. Механизм демпфера на подсолнечное масло также рассчитан до 1 сентября 2022 года.

Согласно пресс-релизу, предложение о повышении пошлины на подсолнечник внес Минсельхоз.

"Данное решение направлено на сохранение необходимого объема соответствующей продукции на внутреннем рынке, защиту граждан от скачков цен на международном рынке и стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло в России, - говорится в пресс-релизе. - Признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины в отношении семян рапса в размере 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну на аналогичный срок".

В настоящее время экспортная пошлина на подсолнечник составляет 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну.

Одновременно поддержано установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере $1 тыс., индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства "Рейтер".

Эта мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.

По оценке Минсельхоза, действие плавающей пошлины будет способствовать повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения, уточняется в пресс-релизе.