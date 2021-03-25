Bunge продал Ростовский зерновой терминал бывшим топ-менеджерам ОЗК

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Международный трейдер сельхозсырья Bunge продал Ростовский зерновой терминал бывшим топ-менеджерам "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко. Как сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка России, сделку профинансировал Сбербанк.

Объектом сделки стала 100%-ная доля в уставном капитале ООО "Ростовский зерновой терминал". Стоимость сделки не раскрывается.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", с 22 марта единственным собственником зернового терминала является ООО "РЗТ" (Москва), по 50% в уставном капитале которого принадлежат Шайдаеву и Чемеричко.

"Ранее ООО "Ростовский зерновой терминал" было кэптивным терминалом. В настоящее время мы планируем сделать терминал открытым для всех игроков рынка", - сказал Чемеричко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Шайдаев был гендиректором ОЗК в 2016-2017 годах, Чемеричко в 2013-2016 годах руководил входящим в ОЗК ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов", а затем перешел на работу в ОЗК. В настоящее время они развивают собственный бизнес по торговле зерном "Агро-Лэнд Трейд".

Ростовский зерновой терминал обслуживает суда класса "река-море" грузовместимостью до 5,5 тыс. тонн, мощность перевалки - 700 тыс. тонн в год. Возможную стоимость актива источники газеты "Коммерсантъ" ранее оценили в 0,7-1,5 млрд рублей. Для сравнения: Louis Dreyfus в 2017 году запустила в Азовском порту терминал на 800 тыс. тонн в год за 2 млрд рублей.

Bunge работает в России с 2004 года, управляет маслозаводом в Воронежской области.

"Несмотря на текущие ограничения экспорта зерна, члены Союза экспортеров не планируют сворачивать экспортные операции", - заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

По его словам, приобретение зернового терминала - долгосрочная инвестиция компании "Агро-Лэнд", являющейся членом Союза. "Инвестиции в экспортную инфраструктуру - это залог устойчивого лидерства на рынке", - подчеркнул Зернин.