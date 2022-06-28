Bunge ищет покупателя на российский бизнес

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американская Bunge собирается сократить присутствие в России, продав компанию "Бунге СНГ", которой, в частности, принадлежит один из крупных маслоэкстракционных заводов РФ. Об этом сообщили "Интерфаксу" источники на аграрном рынке.

"Информация о готовящейся продаже есть, актив интересный, один из лучших заводов на рынке", - сказал он.

По словам другого источника, также слышавшего об этих планах компании, претендентов на завод может быть много "с учетом его сильных брендов".

Маслоэкстракционный завод в Воронежской области Bunge ввела в 2008 году. Инвестиции в него превысили $130 млн. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 540 тыс. тонн сырья и производство более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. В портфеле ООО "Бунге СНГ" торговые марки "Олейна", Ideal, "Масленица" и др.

По данным ЕГРЮЛ, с 27 июня у "Бунге СНГ" сменился владелец. Теперь им является Integrated Vegetable Oils and Proteins Holdings Ltd. (Бермудские острова). До этого основным владельцем компании была Bunge SA.

В компании на запрос "Интерфакса" о смене владельца оперативно не ответили, пообещав его рассмотреть.

Bunge, один из ведущих игроков мирового продовольственного рынка, создала подразделение в России в 2004 году. В 2021 году выручка "Бунге СНГ" увеличилась почти в 1,6 раза, до 30 млрд рублей с 19,1 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль – до 1,9 млрд рублей против 1,3 млрд рублей годом ранее.