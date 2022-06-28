Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Bunge ищет покупателя на российский бизнес

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американская Bunge собирается сократить присутствие в России, продав компанию "Бунге СНГ", которой, в частности, принадлежит один из крупных маслоэкстракционных заводов РФ. Об этом сообщили "Интерфаксу" источники на аграрном рынке.

"Информация о готовящейся продаже есть, актив интересный, один из лучших заводов на рынке", - сказал он.

По словам другого источника, также слышавшего об этих планах компании, претендентов на завод может быть много "с учетом его сильных брендов".

ЭкономикаЗернотрейдер Bunge заявил о рисках влияния санкций на его работу в РФЧитать подробнее

Маслоэкстракционный завод в Воронежской области Bunge ввела в 2008 году. Инвестиции в него превысили $130 млн. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 540 тыс. тонн сырья и производство более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. В портфеле ООО "Бунге СНГ" торговые марки "Олейна", Ideal, "Масленица" и др.

По данным ЕГРЮЛ, с 27 июня у "Бунге СНГ" сменился владелец. Теперь им является Integrated Vegetable Oils and Proteins Holdings Ltd. (Бермудские острова). До этого основным владельцем компании была Bunge SA.

В компании на запрос "Интерфакса" о смене владельца оперативно не ответили, пообещав его рассмотреть.

Bunge, один из ведущих игроков мирового продовольственного рынка, создала подразделение в России в 2004 году. В 2021 году выручка "Бунге СНГ" увеличилась почти в 1,6 раза, до 30 млрд рублей с 19,1 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль – до 1,9 млрд рублей против 1,3 млрд рублей годом ранее.

Bunge
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти все иностранные фармкомпании прервали испытания препаратов в России

Таможенная подкомиссия одобрила корректировку формулы экспортных пошлин на зерно

Под санкции США попали Анатолий Сердюков и Тина Канделаки

Под санкции США попали Анатолий Сердюков и Тина Канделаки

Производитель шин Nokian Tyres уходит из РФ

Производитель шин Nokian Tyres уходит из РФ

США ввели запрет на импорт золота из России

США ввели запрет на импорт золота из России

Евро опустился ниже 55 руб. впервые с 26 мая 2015 года

Минфин США ввел санкции против "КАМАЗ" и ОАК

Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта

Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта

Один из крупнейших в мире производителей алкоголя Diageo уйдет из РФ

Один из крупнейших в мире производителей алкоголя Diageo уйдет из РФ

Дума приняла в I чтении законопроект о выплатах в рублях по суверенным евробондам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });