"Эксперт РА" присвоило рейтингу КБ "Восточный" статус "под наблюдением"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности КБ "Восточный", что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время, говорится в пресс-релизе агентства.

Рейтинг банка продолжает действовать на уровне "ruB-" со стабильным прогнозом.

"Установление статуса "под наблюдением" связано с публикацией ПАО "Совкомбанк", ПАО КБ "Восточный" и Baring Vostok сообщения о том, что Совкомбанк покупает пакеты акций банка "Восточный" у фондов Baring Vostok, компании "Финвижн" и Шерзода Юсупова. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС", - говорится в сообщении "Эксперт РА".

После закрытия сделки агентство предполагает оценить влияние этого события на финансовое состояние банка КБ "Восточный".

Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк "Восточный" в течение 12-18 месяцев.

Кроме того, агентство отмечает, что в банке произошли существенные изменения за прошлый год - первый квартал этого года. В частности, сформированы дополнительные резервы по кредитам юридических лиц за тот же период (создано 9,7 млрд руб. резервов, уровень резервирования доведён до 79%), амортизирован портфель гарантий (с 47 млрд до 9,9 млрд руб.), объем кредитного портфеля юридических лиц (за вычетом резервов) снизился с 17,7 млрд руб. до 12,3 млрд руб. Данные факты агентство также будет анализировать в рамках предстоящего пересмотра рейтинга.

КБ "Восточный" входит в число крупных по масштабам бизнеса банков и занимает 39-е место в рэнкинге "Эксперт РА" на 1 февраля 2021 года. Основная деятельность банка сосредоточена на кредитовании физических лиц, обслуживании и кредитовании юридических лиц, а также выдаче банковских гарантий в сегменте МСБ.

В настоящее время облигаций банка в обращении нет.