Подготовлен проект постановления о продлении ценовых соглашений по сахару и маслу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Подготовлен проект постановления правительства РФ о продлении сроков ценовых соглашений по сахару и подсолнечному маслу, сообщается на сайте подготовки официальных правовых актов.

Документ представлен Федеральной антимономольной службой (ФАС) России. Он вносит изменения в постановление правительства от 14 декабря 2020 года "О соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости". Соглашения по сахару предлагается продлить до 1 июня 2021 года, по подсолнечному маслу - до 1 октября 2021 года.

На этой неделе сообщалось, что потребительские цены на сахар и подсолнечное масло, которые регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами, на неделе с 16 по 22 марта резко ускорили рост. Так, сахар-песок за этот период подорожал на 0,8%, неделей ранее рост составлял 0,4%. Цены на подсолнечное масло выросли на 0,5% против 0,2% соответственно.