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Минсельхоз РФ подготовил постановление о субсидиях производителям сахара и масла

Минсельхоз РФ подготовил постановление о субсидиях производителям сахара и масла
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил проект постановления о предоставлении субсидий производителям сахара и бутилированного подсолнечного масла, которые подписали ценовые соглашения с ритейлерами.

ЭкономикаРост цен на сахар и масло на минувшей неделе резко ускорилсяРост цен на сахар и масло на минувшей неделе резко ускорилсяЧитать подробнее

Документ размещен на портале regulation.gov.ru.

Согласно проекту, субсидии будут предоставляться на возмещение части затрат производителям подсолнечного масла из расчета 10 рублей на 1 литр произведенного и поставленного предприятиям розничной торговли рафинированного бутилированного подсолнечного масла собственного производства по цене, не превышающей 95 рублей за 1 литр. Производителям белого сахара субсидии будут предоставляться из расчета 5 рублей на 1 кг произведенного и поставленного предприятиям розничной торговли сахара собственного производства по цене, не превышающей 36 рублей за 1 кг. Срок предоставления субсидий - с 1 апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года.

Как сообщалось, соглашения по фиксации цен на сахар и на подсолнечное масло были подписаны между Минсельхозом, Минпромторгом, поставщиками и ритейлерами 16 декабря 2020 года. Срок их действия заканчивается 1 апреля 2021 года. Отпускная цена белого сахара, согласно соглашениям, составляет не более 36 рублей за килограмм, розничная - 46 рублей, подсолнечного масла - 95 и 110 рублей за литр соответственно.

Недавно правительство предложило продлить соглашения, до 1 июня по сахару и до 1 октября - по маслу. Цены в них останутся на прежнем уровне.

До объявления о продлении соглашений в ведомствах говорили о том, что дальнейшая фиксация цен не предусматривается. Но, как заявил на минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников, соглашения продлеваются из-за рисков существенного роста цен на эти продукты после завершения срока действия соглашений. "В последние две недели мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений и поняли, что необходимы дополнительные меры", - сказал министр.

Минсельхоз РФ

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