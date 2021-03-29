Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось нефти Urals

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки, сообщает пресс-служба министерства энергетики РФ.

"Уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК. Крупные российские экспортные проекты, такие как нефтепровод "Дружба", нефтепроводы в КНР, действующие газопроводы "Ямал-Европа", "Северный поток", "Сила Сибири" и "Турецкий поток", обладают высокой надежностью и занимают конкурентные позиции как по себестоимости транспортировки, так и по надежности в сравнении с альтернативными маршрутами поставок энергоресурсов", - отмечает ведомство.

"Учитывая увеличивающийся объем мировой торговли энергоресурсами, в частности, постепенное увеличение мировой торговли СПГ, появление дополнительных коротких маршрутов доставки грузов становится вопросом времени", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Северный морской путь, сроки навигации на котором продолжают расширяться и в 2020 году достигли 9-10 месяцев, имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволяя значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу, добавляют в российском ведомстве.

"По СМП идет поставка сжиженного природного газа, нефти, а также многих других товаров. Даже несмотря на не самую благоприятную конъюнктуру, в 2020 г. грузопоток по СМП превысил плановые значения и составил почти 33 млн тонн грузов, включая свыше 18 млн т сжиженного природного газа (СПГ), и мы ожидаем дальнейшего роста поставок и исполнения поставленной президентом задачи по увеличению грузопотока к 2024 году до 80 млн тонн в год", - указывается в сообщении.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью парализовал движение по Суэцкому каналу в начале прошлой недели. В понедельник, 29 марта, СМИ со ссылками на представителя транспортной компании Inchcape сообщили, что спасательные команды сняли судно с мели.