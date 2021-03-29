Администрация Суэцкого канала берет 3,5 дня на восстановление трафика

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - После того, как контейнеровоз Ever Given удастся полностью вернуть на воду, на нормализацию движения по Суэцкому канала уйдет примерно три с половиной дня, заявил телеканалу "Аль-Арабийя" глава управления канала Усама Рабийе.

"Канал будет функционировать 24 часа в сутки, как только судно вернут на воду", - добавил он.

Ранее управление Суэцкого канала заявило, что контейнеровоз Ever Given повернули "в верном направлении", но еще предстоит предпринять усилия для того, чтобы вернуть судно в строй.

Спасательным командам удалось снять с мели 400-метровое судно, которое почти на неделю заблокировало движение в Суэцком канале, в понедельник в 04:30 по местному времени (05:30 по Москве), сообщала транспортная компания Inchcape Shipping.

Теперь буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение.

"Положение судна переориентировано на 80% в правильном направлении. Хвостовую часть сдвинули на 102 метра от берега", - отмечал ранее Рабийе. До этого Ever Given находился в 4 метрах от берега.

Сайт слежения Marine Traffic в свою очередь также сообщает, что над освобождением судна "еще нужно поработать". "Мы можем подтвердить, что Ever Given сдвинулся и частично освобожден, но еще предстоит некоторая работа", - говорится в твиттер-аккаунте сайта. По данным источников Marine Traffic, перед отправлением судно пройдет предварительную проверку.

В Суэцком канале скопилось более чем 450 судов, ожидающих прохода.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель и перегородил канал в минувший вторник. Судно - одно из крупнейших в своем классе, его длина составляет 400 и, на нем находится более 20 000 тяжеловесных контейнеров.

Сдвинуть судно с мели удалось после того, как специальные суда вычерпали из-под него 27 000 кубометров песка, углубив дно.