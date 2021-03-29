Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips вслед за выросшими индексами в США и Азии; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,4%, при этом лидируют акции "Норникеля" и "Русала".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3503,41 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1455,33 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 75,82 рубля (+0,16 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,639% годовых (-1,3%).

Подорожали акции "Норникеля" (+1,6%), UC Rusal (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), Московской биржи (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), банка ВТБ (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,4% "префы"), расписки Ozon (+0,3%), бумаги "МТС" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%).

Подешевели расписки TCS Group (-0,8%), акции "Газпром нефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%).

Во "втором эшелоне" просели ГДР Globaltrans (-1,7%, до 503,85 рубля) на корпоративных новостях.

Чистая прибыль Globaltrans в 2020 году снизилась на 46%, до 12,2 млрд руб., что оказалось лучше прогнозов. Совет директоров Globaltrans рекомендовал продлить buyback до 5% акций еще на год. Кроме того, Globaltrans планирует выплатить за I полугодие 2021 года как минимум 16,78 руб. на акцию, а финальные дивиденды Globaltrans за 2020 год составят 28 руб. на акцию, сообщила компания.

Внешний фон утром в понедельник неоднозначен - аналитики

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков отмечает неоднозначность внешнего фона утром в понедельник: азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, сырьевые контракты снижаются на фоне улучшения обстановки в Суэцком канале. Российский рынок акций утром может просесть, а рубль будет чувствовать себя неуверенно, хотя его текущая слабость большого отношения к нефти не имеет, считает аналитик.

После появления новостей о снятии с мели контейнеровоза Ever Given котировки нефти резко пошли вниз. Фактически рынок возвращается к ситуации начала прошлой недели, когда стало ясно, что карантинные меры в Европе продлятся еще до середины апреля, что будет сдерживать восстановление топливного спроса. В четверг, 1 апреля, министры энергетики ОПЕК+ примут решение по объемам добычи на май. На рынке доминирует мнение, что участники соглашения должны сохранить апрельские параметры производства, отмечает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, инвесторы продолжат следить за динамикой инфляционных ожиданий в США и доходностей американских казначейских облигаций. Несмотря на заверения со стороны представителей ФРС о готовности удерживать мягкую денежно-кредитную политику до момента существенного восстановления американской экономики, на рынках сохраняются опасения относительно возможности более раннего ужесточения ДКП, что сдерживает покупки в рисковых активах и выступает поводом для фиксации прибыли по длинным позициям на перегретых рынках. Дополнительным фактором выступает представление президентом США Джо Байденом нового плана по стимулированию американской экономики, ориентированного на инфраструктуру, что может привести к еще большему росту инфляционных ожиданий.

Также рынки продолжают следить за ситуацией с коронавирусом. Особые опасения вызывает ситуация в Европе, где с началом третьей волны правительства ведущих стран вынуждены вводить дополнительные карантинные ограничения для сдерживания распространения инфекции. В результате инвесторы пересматривают в сторону уменьшения свои ожидания по темпам восстановления экономики европейских стран и, соответственно, мировой, что оказывает давление на товарные и фондовые рынки.

Настроения на рынках утром в понедельник смешанные. С одной стороны, подросли азиатские площадки вслед за США, однако проседают нефтяные и фондовые фьючерсы. Индекс МосБиржи попытается закрепиться в районе 3500 пунктов, в дальнейшем в российских акциях могут активизироваться продажи, что приведет к компенсации утреннего роста. В рамках наступившей ожидается продолжение движения индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 3400-3500 пунктов, считает Зварич.

В США в пятницу индексы выросли на 1,2-1,7%, достиг рекордного максимума S&P 500 (+1,7%) на фоне оптимизма по поводу дальнейшего открытия экономики.

Поддержку рынку оказывали акции компаний, которые больше всего выиграют от возобновления экономической активности и снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Акции банков подорожали на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что временные ограничения на выплату дивидендов и выкуп акций для большинства банков в Штатах прекратят свое действие после 30 июня, после завершения ежегодных стресс-тестов.

Первоначально Федрезерв запретил buyback и ограничил дивидендные выплаты размером средней чистой прибыли за последние четыре квартала. Затем лимит на дивиденды неоднократно продлевался, в то время как ограничения на выкуп собственных акций были сняты в первом квартале 2021 года. При этом банки по-прежнему не могут вернуть акционерам в совокупности больше, чем объем их прибыли за последний год.

Опубликованные в пятницу статданные указали на рекордное падение доходов населения в США в минувшем месяце - доходы в феврале упали на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение было вызвано сокращением социальной помощи американцам со стороны правительства. При этом расходы населения в прошлом месяце снизились на 1% - максимальными темпами с апреля 2020 года.

Аналитики в среднем ожидали сокращения первого показателя на 7,3%, второго - на 0,7%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в США в марте подскочил до 84,9 пункта (максимум с марта 2020 года) по сравнению с 76,8 пункта месяцем ранее, аналитики ожидали пересмотра до 83,6 пункта с ранее озвученного уровня 83 пункта.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Поддержку котировкам оказывает оптимизм по поводу стимулирующих мер и темпов вакцинации от коронавируса.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник вновь снижаются на сообщениях о снятии с мели контейнеровоза, который на прошлой неделе заблокировал Суэцкий канал; цена Brent находится на $0,9 ниже уровня закрытия основной сессии МосБиржи в пятницу. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $63,55 за баррель (-1,6% и +4,2% в пятницу), майская цена WTI - $59,7 за баррель (-2,1% и +4,1% в пятницу).

По итогам минувшей недели нефть WTI продемонстрировала третье недельное снижение подряд, опустившись примерно на 0,8%. Brent за неделю подорожала на $0,04 за баррель (менее 0,1%).

Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал движение по этой важной мировой транспортной артерии, сообщают СМИ со ссылками на представителя транспортной компании Inchcape. Через канал проходит примерно 10% мировых морских поставок нефти, отмечает MarketWatch.

Давление на рынок также оказывает глобальная эпидемиологическая ситуация. Прирост новых случаев заражения COVID-19 в мире увеличился пятую неделю подряд, сообщает Bloomberg.

На этой неделе инвесторы ожидают встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться добыча с мая. В прошлом месяце страны ОПЕК+ неожиданно отказались от послабления ограничений на добычу в апреле. В этот раз аналитики Goldman Sachs также не ожидают изменений уровня добычи. Эксперты Citigroup считают, что ОПЕК+ может даже ужесточить ограничения производства.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 6 единиц - до 417 установок.