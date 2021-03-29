Совет директоров Globaltrans рекомендовал продлить buyback до 5% акций еще на год

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Globaltrans рекомендовал продлить buyback до 5% акций еще на год.

"Механизм обратного выкупа акций обеспечивает поддержку в период волатильности на рынке", - сообщила компания.

"Совет директоров предложил одобрить его продление путем запуска новой программы обратного выкупа акций (в общем количестве, не превышающем 5% акционерного капитала) на следующие 12 месяцев с даты проведения годового собрания акционеров, а также утвердить способы использования приобретенных акций", - говорится в пресс-релизе.