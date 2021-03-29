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Tencent Music проведет крупнейший в своей истории buyback на $1 млрд

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Tencent Music Entertainment Group (TME), владеющая крупнейшим в КНР музыкальным стриминговым сервисом, запускает максимальную в своей истории программу buyback объемом $1 млрд.

Выкуп обыкновенных акций класса "А" в виде американских депозитарных акций (American depositary shares, ADS) начнется 29 марта и продлится год, говорится в сообщении компании.

"Программа выкупа акций является убедительным свидетельством уверенности совета директоров в перспективах бизнеса и долгосрочной стратегии компании", - отметил председатель совета директоров Tencent Music Тонг Тао Сэн.

На прошлой неделе рыночная стоимость Tencent Music, акции которой торгуются в Нью-Йорке, упала примерно на треть на фоне распродажи бумаг китайских технологических компаний, отмечает CNBC.

Падение акций компаний произошло на фоне того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США приняла поправки для начала реализации принятого при президенте Дональде Трампе закона, который обязывает иностранные компании, имеющие листинг в Соединенных Штатах, предоставлять материалы аудита американским регулирующим органам.

Помимо этого, инвестиционная Archegos Capital Management была вынуждена закрыть позиции по акциям некоторых китайских технологических компаний.

Акции Tencent Music дорожают на 4,4% на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник.

Tencent Music Китай Тао Сэн

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