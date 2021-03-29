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SEC приступила к практической реализации закона о делистинге китайских компаний

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала практическую реализацию принятого при президенте Дональде Трампе закона, который обязывает иностранные компании, имеющие листинг в США, предоставлять материалы аудита американским регулирующим органам.

Комиссия сообщила, что в качестве первого шага по реализации закона вводится требование к эмитентам раскрывать, находятся ли они под контролем иностранного государства и насколько оно влияет на их отчетность. SEC инициировала также общественное обсуждение того, к каким компаниям относятся требования нового закона.

Как говорится в пресс-релизе SEC, комиссия активно изучает вопрос о наиболее эффективной реализации и других требований закона.

Согласно принятому в самом конце 2020 г. в США закону, эмитентам, которые в течение трех лет не обеспечат американской стороне контроль за качеством аудита, будет грозить делистинг. В первую очередь этот закон направлен против китайских компаний.

После сообщения SEC акции китайских технологических компаний подешевели в конце недели. Действия комиссии стали подтверждением того, что администрация Джо Байдена не намерена снижать политическое и экономическое давление на Китай.

На биржах в США имеют листинг более 250 компаний из КНР и Гонконга, в том числе такие гиганты как Alibaba, их суммарная капитализация превышает $2 трлн, свидетельствуют данные S&P Global.

Спор об аудите, контроль за которым осуществляет US Public Company Accounting Oversight Board, продолжается уже много лет. В прошлом году он приобрел особую остроту на фоне недавнего скандала вокруг фальсификации отчетности китайской компанией Luckin Coffee и общего обострения отношений между США и Китаем.

Компании, акции которых торгуются на биржах в США, должны проходить проверку аудиторами, которых инспектирует Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB). Это необходимо, что контролировать соблюдение стандартов аудита и обеспечивать защиту прав инвесторов, считают в США.

Однако китайские власти, ссылаясь на требования национального законодательства, ограничивают право китайских аудиторов (в число которых входят и "дочки" международных аудиторских фирм) передавать какие-либо материалы за рубеж. На этом основании китайские филиалы международных компаний отказываются сотрудничать с американскими госорганами, ссылаясь на то, что за нарушение законодательства им может грозить уголовное преследование.

Пекин выразил проест в связи с принятием закона о делистинге и призвал США прекратить политизировать контроль за ценными бумагами.

Предыдущие попытки Китая и США прийти к соглашению по вопросу аудита кончались безрезультатно. Была лишь достигнута договоренность, что китайские регулирующие органы будут передавать американским коллегам материалы аудита отдельных компаний, в отношении которых ведется расследование возможных нарушений законодательства о рынке ценных бумаг.

На фоне растущей напряженностей в отношениях между Пекином и Вашингтоном за последние полтора года уже 12 китайских компаний, в том числе Alibaba Group и поисковик Baidu Inc. (SPB: BIDU), провели вторичный листинг на бирже в Гонконге.

Срок в три года, предусмотренный законом, дает достаточно времени для проведения переговоров между сторонами, говорят эксперты.

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