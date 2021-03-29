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Сбербанк и Mail.ru Group запросили неформальное разрешение властей на "развод"

Сбербанк и Mail.ru Group запросили неформальное разрешение властей на "развод"
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк и Mail.ru Group запросили неформальное разрешение российских властей на раздел активов своего совместного предприятия (СП) в сфере доставки еды и транспорта, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, партнеры разошлись во взглядах относительно стратегии СП. В настоящее время стороны "в основном больше не общаются", однако так и не определили сроки и то, как разделят между собой активы СП, рассказал изданию высокопоставленный сотрудник государственного банка.

В Сбербанке и Mail.ru Group от комментариев газете отказались. Кремль не ответил на запрос FT.

Позднее в понедельник Сбербанк распространил комментарий, в котором оставил основной вопрос - "разводятся" ли партнеры по СП - открытым.

"Бизнесы, входящие в наш O2O бизнес, активно и успешно развиваются. Уже сегодня стоимость нашего совместного бизнеса намного выше, чем вложенные в него инвестиции, что является большой ценностью для наших акционеров. Mail.ru Group обладает экспертизой создания сложных IT-решений, пользовательских цифровых продуктов и является сейчас нашим равноправным партнером в совместном предприятии О2О", - заявила пресс-служба банка. "Сбер строит свою экосистему, способную предлагать клиентам целый ряд качественных сервисов, развивающихся не раздельно, а в тесной интеграции и помогающих решать повседневные задачи; экосистему, способную конкурировать с мировыми IT-гигантами. Все наши цифровые активы, такие как Сбер ID, CберСпасибо, СберПрайм и другие, развиваются в синергии друг с другом", - заявил Сбербанк, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Впервые о "разводе" Сбербанка и Mail.ru Group FT сообщила в ноябре 2020 года. Газета писала, что разногласия сторон касаются того, чьи разработки должны лечь в основу совместной экосистемы в рамках СП - принадлежащая Mail.ru Group соцсеть "ВКонтакте" или платежная сеть финансовой организации.

В середине марта Forbes со ссылкой на источники сообщал, что в рамках одного из вариантов "развода" Сбербанку достанется "Ситимобил", a Mail.ru Group - компании, связанные с едой и доставкой.

Mail.ru Group и Сбербанк владеют по 45,005% СП, которое объединяет такси-сервис "Ситимобил", каршеринг YouDrive, сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат", доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет", SberFood (ранее - FoodPlex) и другие комплементарные активы.

В опубликованной в начале марте отчетности Сбербанка по МСФО говорится, что выручка сегмента FoodTech&Mobility, который финансовая организация развивает через СП с Mail.Ru Group, выросла в 2020 году с 500 млн до 4,8 млрд рублей. При этом отрицательная EBITDA сегмента, приходящаяся на долю Сбера, подскочила с 700 млн до 10,4 млрд рублей.

В прошлом году контрольный пакет акций Сбербанка перешел от ЦБ правительству РФ. В декабре президент Владимир Путин говорил главе финансовой организации Герману Грефу, что, несмотря на активную работу по развитию экосистемы, не стоит забывать о том, что в первую очередь Сбер - это банк.

В прошлом году Сбербанк отказался от сотрудничества с "Яндексом", в рамках партнерства с которым развивал маркетплейс "Яндекс.Маркет". Вскоре после этого финансовая организация договорилась об инвестициях 35 млрд рублей в goods.ru, банк получит в e-commerce проекте 85% долей.

Аналитики "Ренессанс Капитала" отмечают в своем обзоре, что если переговоры о "разводе" и имеют место, то этот процесс пока не повлиял на эффективность работы ключевых активов СП. По их мнению, новость умеренно негативна для акций Mail.ru Group из-за фактора неопределенности. Ключевым вопросом является схема раздела активов и то, во сколько он обойдется партнерам.

"Сам по себе "развод" не является чем-то плохим, если будут обеспечены справедливые условия, и Mail.ru Group не придется переплачивать или отдавать все ключевые активы", - отмечают в "РенКапе".

Сбербанк Mail.ru

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