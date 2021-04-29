Mail.ru предоставила 2,13 млрд рублей кредита для СП со Сбербанком

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Mail.ru Group в апреле предоставила кредит в размере 2,13 млрд рублей О2О - СП в сфере транспорта и фудтеха, которое интернет-холдинг развивает совместно со Сбербанком. Об этом говорится в квартальном отчете компании.

Процентная ставка по займу составляет 7,2%, срок погашения - 30 июня 2021 года. Кредит предоставлен для масштабирования бизнеса СП.

В феврале 2021 года Mail.ru Group уже предоставляла СП 3,7 млрд рублей заемных средств на таких же условиях.

Mail.ru Group и Сбербанк владеют по 45,005% СП. Оно объединяет такие проекты как "Ситимобил", "Ситидрайв" (ранее Youdrive), Delivery Club, "Самокат", R_keeper , "Кухня на районе".

Согласно отчету Сбербанка по МСФО, убыток О2О в I квартале 2021 года вырос до 7,1 млрд рублей с 4,5 млрд рублей за аналогичный период 2020 года. Выручка СП при этом увеличилась в 5,7 раза - до 10,3 млрд рублей.

Ранее Сбербанк сообщал, что в течение 2021 года обязуется внести в СП 10,1 млрд рублей.

В августе 2020 года партнеры дополнительно инвестировали в СП 12 млрд рублей. Средства пошли на расширение направлений и бизнесов, которые не входили в периметр на момент закрытия сделки в декабре 2019 года.