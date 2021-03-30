Титов заявил, что из-за пандемии с рынка ушли 3% предпринимателей

Более 10% бизнесменов опасаются банкротства, сообщил омбудсмен

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Бизнес в России постепенно приходит в себя после коронавирусных ограничений, однако более 10% предпринимателей опасаются банкротства, чуть больше 3% ушли с рынка, сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы видим, что бизнес приходит в себя. Некоторые уже пришли в себя. Некоторые уже никогда не придут в себя, это пока цифра небольшая. По нашим данным, приблизительно чуть больше 3% предпринимателей ушли с рынка, но пока еще 30% чувствует себя под давлением. Они на этапе выживания. Сегодня мы смотрим в будущее, нужны новые, как мы считаем, налоговые режимы, нужно опять возвращаться к стратегиям, к развитию малого бизнеса", - сказал Титов журналистам во вторник во Владивостоке.

Он добавил, что по данным опросов, проведенных аппаратом уполномоченного, некоторые предприниматели опасаются, что не сохранят бизнес.

"По нашим социологическим опросам, чуть больше 10% предпринимателей заявили, что они боятся банкротства, что их ситуация настолько сложна, что они боятся, что не выживут. (. . .) Каждый десятый предприниматель пока еще чувствует себя очень неуверенно, может быть даже закроется. Но мы предложили ряд новых мер, которые, к сожалению, правительство пока обдумывает", - сказал он.

"Я очень надеюсь, что у нас будет принята новая экономическая политика, которая этому предпринимательству откроет зеленый свет. К сожалению, в последние годы мы идем все больше все больше к огосударствлению экономики, к экономике крупных компаний, сырьевых гигантов. Частный бизнес, хотя мы много о нем говорим, о малом и среднем бизнесе, есть какие-то успехи, например, самозанятые, но пока мы прорыва не видим", - сказал Титов.